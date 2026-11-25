Premier ungherese Magyar e Zelensky giocano a pallavolo con studenti di scuola ungherese in Ucraina – Il video
(Agenzia Vista) Beregszász, 24 novembre 2026 Il primo ministro ungherese Péter Magyar ha pubblicato sui social un video in cui gioca a pallavolo con il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky e con gli studenti del liceo Kossuth Lajos di Beregszász (Berehove), scuola in lingua ungherese della Transcarpazia. Nelle immagini i due leader scendono in campo con i ragazzi in palestra. Courtesy: Péter Magyar Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev