Il nuovo libro dell'ex generale ora in pensione

Roberto Vannacci ha pubblicato un nuovo libro. Si chiama “Remigrazione, manuale di sopravvivenza”. «L’ho fatto essenzialmente per una questione di semplicità, di rapidità. La pubblicazione online consente di terminare un libro senza che nessuno sia coinvolto e di poterlo pubblicare nel giro di 24 ore, così come è stato con quest’opera e con la prima. Il libro è stato pubblicato domenica e già lunedì mattina chi aveva ordinato il libro online lo ha ricevuto a casa», dice oggi a La Verità.

Il libro

Nella sua nuova fatica letteraria Vannacci spiega «perché l’immigrazione di massa è stata un flagello per il mondo occidentale, quali ne sono state le conseguenze. Indico quelli che sono i cliché, i luoghi comuni da smitizzare. Ad esempio, le affermazioni secondo cui l’immigrazione c’è sempre stata, è ineluttabile, o la tesi secondo cui gli immigrati ci pagheranno le pensioni, gli immigrati ci porteranno nuove culture che insieme alla nostra formeranno una società migliore… Tutti questi cliché che per decenni ci sono stati propinati e hanno costruito il pensiero unico nel vengono demoliti uno a uno».

Impossibile da realizzare

Poi Vannacci risponde alla domanda sulla remigrazione impossibile da realizzare: «Non è vero assolutamente nulla. Abbiamo dei dati che ce lo confermano, per esempio quello che è successo in Australia, quello che è tuttora in atto in Giappone. Diciamo che la remigrazione non sarà una cosa di pochi anni, ma dovrà essere realizzata nel giro di generazioni, così come tutto sommato l’immigrazione di massa è stata effettuata sicuramente con tempi ristretti, ma comunque nel giro di generazioni».

La realizzazione

Infine, Vannacci spiega come intende realizzare i suoi piani: «Ne parlo negli ultimi due capitoli. Il penultimo tratta dei provvedimenti amministrativi necessari. Bisogna rendere l’Italia un Paese non conveniente per chi viene a sfruttarne il sistema sociale e, quindi, favorire la remigrazione volontaria. Se sono straniero e l’Italia non è più un Paese conveniente perché non ho i sussidi che spero, non mi danno le carte con le quali posso comprare quello che mi pare, non ricevo gli alloggi di edilizia popolare passando sopra la testa della popolazione residenti, non ho facilitazioni nell’ambiente del lavoro e tutto il resto, allora probabilmente non deciderò più di andare in Italia ma andrò altrove».