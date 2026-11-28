La Procura di Caltanissetta sospetta che la patologia dell'ex pentito — rimasto l'unico depositario dei segreti sull'arresto del 1989 — sia usata come scudo giudiziario. Dalle intercettazioni emergono le pressioni e i favori garantiti per anni dal fedelissimo dell'ex capo della Polizia per assicurarsi il suo silenzio. La ricostruzione di Domani

Dopo il suicidio dell’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro — che nelle otto pagine della sua lettera di addio non ha fatto alcun riferimento alla vicenda — l’attenzione della Procura di Caltanissetta si concentra interamente su Salvatore “Totuccio” Contorno. L’ex collaboratore di giustizia, indagato insieme allo stesso De Gennaro nell’inchiesta sui presunti depistaggi legati alla strage di via d’Amelio, è rimasto l’unico depositario dei segreti sul suo controverso arresto del 1989, effettuato dall’allora capo della Squadra mobile di Palermo Arnaldo La Barbera.

I dubbi sulla demenza senile di Contorno

Secondo l’avvocato di Contorno, Salvino Greco, l’ex pentito — perquisito lo scorso 12 novembre — soffrirebbe di una grave demenza senile degenerativa che renderebbe inattendibili eventuali sue dichiarazioni. Tuttavia, i magistrati guidati dal procuratore Salvatore De Luca nutrono forti perplessità sulla reale entità della patologia. A parlane è oggi il quotidiano Domani. La Procura non avrebbe ancora ricevuto alcuna certificazione medica ufficiale a supporto della diagnosi e guarda con sospetto al fatto che gli accertamenti sanitari sarebbero avvenuti in tempi molto recenti. Sebbene nelle intercettazioni si faccia riferimento alla malattia, in altre conversazioni captate dagli inquirenti Contorno appare lucido. I pm, secondo quanto ricostruisce il Quotidiano, temono che i presunti vuoti di memoria possano essere usati come scudo processuale, una strategia già vista in passato tra gli esponenti di Cosa nostra. Dal canto suo, il legale Greco ha dichiarato di non sapere ancora se depositerà la documentazione medica in vista dell’udienza del Riesame fissata per il 17 dicembre. Parallelamente, il Viminale sta valutando il reinserimento di Contorno nel programma di protezione testimoni, dopo che il suo indirizzo di residenza è finito in chiaro negli atti giudiziari.

Le intercettazioni e la “gestione” dell’ex pentito

L’ipotesi accusatoria della Procura nissena è che De Gennaro abbia esercitato pressioni e favori per assicurarsi il silenzio di Contorno sui fatti del 1989. Dalle intercettazioni dell’ottobre 2025 tra l’ex capo della Polizia e il suo fedelissimo Francesco Pacetto (anch’egli indagato) emerge la forte preoccupazione di De Gennaro proprio per la convocazione dell’ex pentito da parte dei magistrati.

Secondo gli atti d’indagine ricostruiti oggi su Domani Pacetto si sarebbe messo per anni a completa disposizione di Contorno su input di De Gennaro: si sarebbe occupato della vendita di alcuni immobili della moglie, lo avrebbe accompagnato regolarmente alle visite mediche e in ospedale e avrebbe persino assecondato una richiesta di munizioni da parte dell’ex killer senza opporre alcuna obiezione.