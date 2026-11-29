L'uomo è stato arrestato dieci mesi dopo la strage grazie al lavoro dei Ris e delle microspie piazzate in casa

Per la strage avvenuta nei boschi di contrada Caristia, a Montagnareale (Messina), dove sono morti tre cacciatori, i carabinieri hanno arrestato con l’accusa di omicidio volontario Agostino Segreto, 45 anni, unico superstite di quella drammatica battuta di caccia. Per mesi gli inquirenti hanno cercato di far luce su come avessero perso la vita Antonio Gatani, 82 anni, e i due fratelli Giuseppe e Devis Pino, rispettivamente di 44 e 25 anni. L’anziano e i fratelli infatti non si conoscevano. Le indagini coordinate dalla Procura di Patti, guidata dal procuratore Andrea Apollonio, hanno però permesso di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Gatani avrebbe esploso un colpo pensando di trovarsi di fronte a una preda, uccidendo sul colpo Giuseppe Pino (44 anni) e ferendo il fratello minore Devis (25 anni). Il 25enne colpito avrebbe risposto al fuoco uccidendo l’82enne. E a quel punto sarebbe intervenuto Agostino Segreto, che si trovava poco distante: avrebbe aperto il fuoco uccidendo Devis Pino e cancellando poi le tracce sulla scena del crimine.

Le prove del Ris e l’esclusione della legittima difesa

Inizialmente Segreto, riferisce oggi Il Corriere della Sera, aveva riferito agli inquirenti di aver accompagnato in auto l’anziano Gatani sul luogo della battuta di caccia e di essersene poi andato. Una versione che aveva subito destato sospetti grazie alle testimonianze dei familiari di Gatani, che li avevano visti insieme quella mattina. Dopo alcune mezze ammissioni rese come testimone, l’uomo si era chiuso nel silenzio.

A inchiodarlo sono stati gli accertamenti tecnici degli specialisti del Ris, che hanno rilevato la compatibilità tra i residui di polvere da sparo rinvenuti sul corpo di Devis Pino e quelli riconducibili all’arma dell’indagato. Dalle perizie balistiche è inoltre emerso che il 25enne è stato colpito a distanza ravvicinata quando era già ferito, elemento decisivo che ha portato gli inquirenti a escludere l’ipotesi della legittima difesa.

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Le intercettazioni in casa: «Ho tolto tutto, i morti non parlano»

Parallelamente agli esami scientifici, i militari del Nucleo investigativo di Messina e della Compagnia di Patti — con il supporto dello Squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia — hanno monitorato l’indagato tramite microspie installate nella sua abitazione. Convinto di aver fatto perdere ogni traccia e di averla fatta franca, Segreto si lasciava andare a confidenze con la compagna: «Ho tolto tutto», sussurrava, aggiungendo che «i morti non parlano». Frasi intercettate dagli investigatori, riferisce oggi il Corriere, che hanno chiuso il cerchio su uno dei casi di cronaca più complessi degli ultimi mesi nel Messinese.