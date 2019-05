Forza Nuova, il candidato alle Europee sfoggia la croce celtica su La7 – il video

Array ( [_edit_lock] => Array ( [0] => 1558654855:41 ) [_yst_prominent_words_version] => Array ( [0] => 1 ) [_edit_last] => Array ( [0] => 41 ) [_open_meta] => Array ( [0] => a:1:{s:9:"video_src";s:0:"";} ) [_yoast_wpseo_newssitemap-exclude] => Array ( [0] => off ) [_yoast_wpseo_newssitemap-genre] => Array ( [0] => a:0:{} ) [_yoast_wpseo_focuskeywords] => Array ( [0] => [] ) [_yoast_wpseo_keywordsynonyms] => Array ( [0] => [""] ) [_yoast_wpseo_title] => Array ( [0] => Europee 2019: come si vota in Italia %%sep%% %%sitename%% ) [_thumbnail_id] => Array ( [0] => 22290 ) [_yoast_wpseo_metadesc] => Array ( [0] => Europee 2019, come si vota: leggi tutte le informazioni utili per votare in Italia alle prossime elezioni europee che si terranno il 26 maggio 2019. ) )