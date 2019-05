Europee 2019, CasaPound e Forza Nuova: tanto rumore per nulla

I partiti di estrema destra non raggiungono neanche la soglia di sbarramento per la spartizione dei seggi

Nulla di fatto alle europee per i partiti cosiddetti di estrema destra, CasaPound e Forza Nuova. Il primo guadagna lo 0,33%, mentre il secondo, ancora meno, e cioè lo 0,15%. Questo significa che non parteciperanno neanche alla spartizione dei seggi, non avendo raggiunto la famosa soglia di sbarramento del 4%.

Dopo le ultime settimane in cui, complice la cronaca, sembrava si stessero facendo un po’ di spazio nella scena politica italiana, la tornata elettorale di ieri ha dimostrato che invece entrambe le forze politiche rimangono nell’angolo, con risultati più che irrisori.

Addirittura, in termini percentuali, se si sommano i risultati dei due partiti non si arriva neppure allo 0,60% conquistato dal Partito Animalista; il Partito Pirata, poi, supera, seppur di poco, Forza Nuova (0,23% contro 0,15%).

«Mandiamo un segnale forte a Bruxelles – avevano scritto i Fascisti del Terzo Millennio sulla loro pagina Facebook – Basta Ue, vogliamo un’Italia libera e sovrana! In tutta Italia potrete votare la lista CasaPound-Destre Unite». E invece, Bruxelles può attendere.

Leggi anche: