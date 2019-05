Chi sono gli eurodeputati eletti in Italia: ecco la lista completa

Ecco i candidati eletti per rappresentare l’Italia al parlamento europee, circoscrizione per circoscrizione

Concluse le elezioni europee, si contano non soltanto i voti per ogni partito, ma anche le preferenze per ogni candidato. L’Italia elegge 76 membri al Parlamento europeo. Il governo italiano notificherà al Parlamento 73 eletti più le tre riserve che subentreranno se e quando ci sarà Brexit. Lega si conferma primo partito con 29 eurodeputati, il Pd 17, il M5S 14, Forza Italia 7 e infine Fratelli d’Italia con 6.

Le riserve saranno uno nel nord est per Fratelli d’Italia, uno nel centro per la Lega e uno a sud per Forza Italia. I candidati ancora «da confermare» sono più di tre però perché alcuni capilista – come Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi – devono ancora decidere se andare a Strasburgo e in quale circoscrizione farsi eleggere. Decisioni che dovranno essere prese entro il 2 luglio, data dalla seduta inaugurale del parlamento europeo.

Nord Ovest

Lega – 9 eurodeputati

SALVINI MATTEO – 696.027

CIOCCA ANGELO – 89.767

SARDONE SILVIA – 44.971

TOVAGLIERI ISABELLA – 32.395

LANCINI DANILO OSCAR – 21.957

GANCIA GIANNA IN CALDEROLI – 19.194

ZAMBELLI STEFANIA – 18.803

PANZA ALESSANDRO – 18.207

ZANNI MARCO – 18.019

CAMPOMENOSI MARCO (Da confermare) – 17.788

Partito Democratico – 5 eurodeputati

PISAPIA GIULIANO – 269.657

TINAGLI IRENE – 106.710

MAJORINO PIERFRANCESCO – 93.538

TOIA PATRIZIA FERMA FRANCESCA – 79.795

BENIFEI BRANDO – 51.730

Movimento 5 Stelle – 2 eurodeputati

EVI ELEONORA – 17.067

BEGHIN TIZIANA – 15.039

Forza Italia – 2 eurodeputati

BERLUSCONI SILVIO – 187.601

SALINI MASSIMILIANO – 37.231

COMI LARA (Da confermare) – 32.365

Fratelli d’Italia – 2 eurodeputati

MELONI GIORGIA – 92.857

FIDANZA CARLO – 10.919

FIOCCHI PIETRO (Da confermare) – 9.339

Nord Est

Lega – 7 eurodeputati

SALVINI MATTEO – 551.315

BIZZOTTO MARA – 94.812

DA RE GIANANTONIO – 43.418

BORCHIA PAOLO – 37.406

BASSO ALESSANDRA – 25.377

LIZZI ELENA – 25.295

DREOSTO MARCO – 23.179

CONTE ROSANNA (Da confermare) – 19.424

Partito democratico – 4 eurodeputati

CALENDA CARLO – 276.413

GUALMINI ELISABETTA – 77.577

DE CASTRO PAOLO – 52.254

MORETTI ALESSANDRA – 51.234

Movimento 5 Stelle – 2 eurodeputati

ZULLO MARCO – 16.046

PIGNEDOLI SABRINA – 13.768

Forza Italia – 0 eurodeputati

Südtiroler Volkspartei – 1 eurodeputato

DORFMANN HERBERT- 100.441

Fratelli D’Italia – 1 eurodeputato

MELONI GIORGIA – 74.976

BERLATO SERGIO ANTONIO (Da confermare) – 19.459

Centro

Lega – 6 eurodeputati

SALVINI MATTEO – 517.966

CECCARDI SUSANNA – 48.294

RINALDI ANTONIO MARIA – 48.178

BONFRISCO ANNA – 39.336

BALDASSARRE SIMONA RENATA – 35.380

REGIMENTI LUISA – 34.962

ADINOLFI MATTEO (Da confermare) – 32.606

Partito democratico – 4 eurodeputati

BONAFE’ SIMONA – 169.408

BARTOLO PIETRO – 140.000

SASSOLI DAVID MARIA – 128.533

SMERIGLIO MASSIMILIANO – 73.059

GUALTIERI ROBERTO (Da confermare) – 67.373

Movimento 5 stelle – 2 eurodeputati

CASTALDO FABIO MASSIMO – 43.601

RONDINELLI DANIELA – 41.200

Forza Italia – 2 eurodeputati

TAJANI ANTONIO – 69.009

DE MEO SALVATORE – 22.813

Fratelli d’Italia – 1 eurodeputato

MELONI GIORGIA – 130.143

PROCACCINI NICOLA (Da confermare) – 45.329

Sud

Movimento 5 Stelle – 6 eurodeputati

GEMMA CHIARA MARIA – 86.417

FERRARA LAURA – 78.265

PEDICINI PIERNICOLA – 58.901

D’AMATO ROSA – 38.621

ADINOLFI ISABELLA – 37.838

FURORE MARIO – 32.046

Lega – 5 eurodeputati

SALVINI MATTEO – 357.444

CASANOVA MASSIMO – 65.262

CAROPPO ANDREA – 50.671

VUOLO LUCIA – 41.715

GRANT VALENTINO – 36.803

SOFO VINCENZO (Da confermare) – 32.087

Partito Democratico – 4 eurodeputati

ROBERTI FRANCO – 149.553

FERRANDINO GIUSEPPE – 83.321

COZZOLINO ANDREA – 81.328

PICIERNO GIUSEPPINA – 79.248

Forza Italia – 2 eurodeputati

BERLUSCONI SILVIO – 187.856

PATRICIELLO ALDO – 83.532

MARTUSCIELLO FULVIO (Da confermare) – 47.535

Fratelli d’Italia – 1 eurodeputato

MELONI GIORGIA – 128.616

FITTO RAFFAELE (Da confermare) – 87.774

Isole

Movimento 5 Stelle – 2 eurodeputati

GIARRUSSO DINO – 117.211

CORRAO IGNAZIO – 115.820

Lega – 2 eurodeputati

SALVINI MATTEO – 241.632

TARDINO ANNALISA – 32.884

DONATO FRANCESCA (Da confermare) – 28.224

Partito democratico – 2 eurodeputati

BARTOLO PIETRO – 135.907

CHINNICI CATERINA – 113.248

SODDU ANDREA (Da confermare) – 69.918

Forza Italia – 1 eurodeputato

BERLUSCONI SILVIO – 90.770

MILAZZO GIUSEPPE (Da confermare) -74.750

Fratelli d’Italia – 1 eurodeputato

MELONI GIORGIA – 63.564

STANCANELLI RAFFAELE (Da confermare) – 30.321

