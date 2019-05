Secondo i primi dati, Salvini vicino al 30%. Merkel prima in Germania (in calo). Affluenza in calo rispetto alle Europee 2014. Ppe avanti nel Parlamento europeo

Ore 00.04 – Prima proiezione per l’Italia di Swg per La7. La copertura è del 13%. La Lega sale al 32%, il Pd supera con il 21,7% il M5s , che scende sotto il 20% (19,6%). Forza Italia totalizza l’8,6%, mentre Fratelli d’Italia raggiunge il 6,2%.

Ore 23.49 – Dati definitivi dal Lussemburgo: il Partito democratico (Dp) conquista due posti nell’Europarlamento, che si uniranno nell’eurogruppo dell’Alde. Anche il Partito popolare cristiano sociale (Csv) conquista due seggi, che confluiranno nel Ppe. I Verdi guadagnano un seggio, così come il Partito socialista operaio lussemburghese (Lsap).

Ore 23.48 – A Cipro Il partito conservatore al governo stacca di 5 punti percentuali la sinistra di Akel, dopo un lungo testa a testa.

Ore 23.35 – In Olanda, il Partito per la Libertà (Pvv) di Geert Wilders, alleato della Lega di Matteo Salvini alle Europee, con l’85% dei voti scrutinati non raggiunge la soglia del 3,85%, totalizzando 0 seggi all’Eurocamera.

Ore 23.24 – Il vicepremier leghista Matteo Salvini pubblica su Twitter un messaggio di ringraziamento: «1° partito in Italia: Grazie»

Una sola parola: GRAZIE Italia! 🇮🇹 pic.twitter.com/PEmaNvCpNJ — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 26, 2019

Ore 23.20 – Secondo le prime proiezioni del voto europeo in Austria l’OVP risulta il vincitore della tornata elettorale, andando molto vicino al 35% dei voti guadagnati. I socialisti si fermano al 23,4%, mentre crolla il Partito della Libertà Austriaco (FPÖ) travolto dallo “scandalo Ibiza”.

Ore 23.05 – Tsipras, il primo ministro della Grecia, ha annunciato elezioni anticipate a seguito dei risultati delle Elezioni Europee.

Ore 23.00 – Si sono chiuse le urne in Italia. Secondo il multipoll di Swg per La7, la Lega oscilla tra il 26,5 e il 29,5%. Il Pd supera il M5s. I dem superano il 20% e hanno un margine di crescita di 3 punti sul Movimento. I Cinque Stelle crollano rispetto alle elezioni del 4 marzo 2018 di circa 10 punti percentuali. Forza Italia oscilla tra il 9 e l’11%, mentre FdI di Giorgia Meloni avrebbe guadagnato tra il 5 e il 7% delle preferenze degli italiani.

Ore 22.30 – La Finlandia è il primo Stato europeo a pubblicare i risultati preliminari.

Ore 22.00 – Le nuove proiezioni del Parlamento europeo:

Ore 21.54 – Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha in programma un colloquio telefonico con la cancelliera tedesca, Angela Merkel, questa sera alle 22:00: è quanto riferiscono fonti dell’Eliseo citate da BFM-TV.

Il presidente francese Emmanuel Macron, a destra, e sua moglie Brigitte Macron a sinistra lasciano il seggio dopo aver votato a Le Touquet, Francia settentrionale, 26 maggio 2019. Epa/Christophe Petit Tesson

Ore 21.53 – Conteggio in corso nel Regno Unito, dove si è votato per le Europee giovedì 23, ma l’apertura delle urne è avvenuta solo stasera e dove – non essendo stati predisposti exit poll – i primi risultati sono attesi dopo le 22 locali, le 23 in Italia. Al momento alcuni media diffondono tuttavia proiezioni sull’affluenza, che sembra attestarsi sull’isola attorno al 38%, in crescita rispetto a 5 anni fa, pur senza l’impennata che si attendeva sullo sfondo della polarizzazione sulla Brexit: in un Paese che in teoria avrebbe dovuto essere già fuori dall’Ue in seguito al referendum del 2016, ma che si è ritrovato a partecipare a questa consultazione causa la mancata ratifica parlamentare, finora, del divorzio. Se il dato sull’affluenza fosse confermato, rappresenterebbe un incremento di un paio di punti sulle Europee del 2014, ma resterebbe qualche decimale sotto il picco di partecipazione britannica del 2004.

Ore 21.52 – «Da domani iniziano i negoziati, dovremmo restare il primo gruppo con una maggioranza solida e questo ci permetterà di orientare il negoziato». Lo ha annunciato la vicepresidente del Ppe Esther de Lange.

Ore 21.50 – Prime analisi del voto tedesco:

Notevole. Tra gli elettori 18-24 anni, i Verdi tedeschi prendono il 33%, Cdu il 10%, Spd 10%, AfD sotto il 5%. Un partito pro-europeo che chiede una svolta nella lotta al cambiamento climatico. Dato il peso della Germania in Europa, e il successo di Verdi ovunque…. — Udo Gümpel (@udogumpel) May 26, 2019

Ore 21.49 – Il partito ultraconservatore Diritto e Giustizia (PiS/Ecr) di Jaroslaw Kaczynski è in testa nel voto per le Europee in Polonia col 42,40%. Lo segue a stretto giro la Coalizione europea, la lista unica formata dai principali partiti di opposizione, tra cui la Piattaforma civica di Donald Tusk. Emerge dalle stime sulla base degli exit poll, pubblicate dal Parlamento europeo. Kukiz’15, gli alleati del M5S, col 4,10% non riescono invece a superare la soglia di sbarramento, fissata al 5% in Polonia.

Il leader del partito ultraconservatore PiS Jaroslaw Kaczynski dopo l’arrivo dei primi exit poll a Varsavia, Polonia, 26 maggio 2019. Epa/Jakub Kaminski

Elezioni europee 2019: cosa sappiamo alle 21.45

Si vota ancora in Italia, fino alle 23. L’affluenza alle 19 vede un dato sostanzialmente stabile rispetto al 2014: 43.84% a fronte del 42,14 di cinque anni fa. In Europa l’affluenza nei principali paesi è da record: secondo le stime del Parlamento europeo è la più alta negli ultimi 20 anni, intorno al 51% nei 27 Paesi. Una vera inversione di tendenza rispetto al costante calo nella partecipazione dal 1979.

Il derby tra europeisti e sovranisti vede i secondi in crescita, ma senza l’effetto sfondamento sperato. I centristi, popolari e socialisti, perdono la maggioranza, e la notizia – tra le altre – è il boom dei Verdi, con un risultato oltre le previsioni. I sovranisti potrebbero quindi non riuscire a incidere negli equilibri post-elettorali, se gli altri gruppi decidessero di “coalizzarsi” per contenerli. A cominciare dal primo effetto di peso nella composizione della nuova Commissione europea. Anche se i conservatori Ecr, Enf (il gruppo della Lega di Salvini) e Efdd (il gruppo dei 5 Stelle) si mettessero insieme, arriverebbero a 171 eurodeputati su 751. Resta l’incognita Orban.

Ore 21.30 – In Italia c’è ancora un’ora e mezzo per votare. Le urne chiuderanno alle 23.

Ancora più di due ore per votare, i seggi in Italia chiudono alle 23. Ecco uno dei milioni di votanti italiani ⬇️#StavoltaVoto #Europee2019 https://t.co/VsXJswVClp — Parlamento europeo (@Europarl_IT) May 26, 2019

Ore 21.14 – Per la seconda volta, alle europee il partito di Marine Le Pen arriva in testa. Nel 2014, con il 24,86% dei voti, diede il via al tracollo di Francois Hollande. Stavolta il distacco dal partito al governo, La Republique en Marche, è più contenuto (23-24% contro 22-23%) ma per la leader dell’estrema destra è la grande rivincita dopo la cocente sconfitta alle presidenziali. «Chiediamo questa sera lo scioglimento dell’Assemblea Nazionale», le sue prime parole. «Oggi ha vinto il popolo, che si è ripreso il potere», ha esultato Marine Le Pen.

📹 « Les Français ont placé la liste du RN conduite par @J_Bardella en tête des élections #Européennes2019.



J'y vois #LaVictoireDuPeuple qui, avec fierté et dignité, a repris ce soir le pouvoir.



Un grand mouvement pour l'alternance est né. » pic.twitter.com/i7tXnKLoMB — Marine Le Pen (@MLP_officiel) May 26, 2019

Ore 21.00 – Duro colpo per Popolari e Socialisti al Parlamento europeo, che sebbene rimangano la prima e la seconda forza perdono molti seggi rispetto alle precedenti elezioni del 2014. Cinque anni fa ne avevano rispettivamente 219 i Popolari e 189 gli S&D, mentre secondo le ultime proiezioni ne avrebbero 173 i primi e 147 i secondi. Una possibile maggioranza potrebbe dunque vedere il Ppe alleato agli S&D e ai Liberali dell’Alde, che invece guadagnano: nel 2014 ne avevano 68 e oggi 102.

Ecco le prime proiezioni generali con le cifre globali dei gruppi politici, basate sulla struttura del Parlamento uscente. Le elezioni in tempo reale qui: https://t.co/V8G4CzxEI1 pic.twitter.com/Pnn9jBwFad — Parlamento europeo (@Europarl_IT) May 26, 2019

Ore 20.52 – Le prime proiezioni, scrive l’Associated Press, indicano grosse perdite per i centristi, e un’avanzata della destra estrema e dei Verdi.

BREAKING: European Parliament projection indicates major losses for mainstream centrists, rise for far-right and Greens. — The Associated Press (@AP) May 26, 2019

Ore 20.48 – I Popolari e gli S&D non avrebbero la maggioranza assoluta dei seggi al Parlamento europeo. Secondo la prima proiezione, sulla composizione del Pe arriverebbero infatti a 320 eurodeputati. Per la maggioranza assoluta ne servono invece 376. In base alla prima proiezione sulla composizione del Parlamento europeo, la sinistra Gue otterrebbe 42 eurodeputati, mentre nella categoria Altri vengono conteggiati 37 seggi.

Ore 20.34 – Prime proiezioni dei risultati sulla composizione del Parlamento europeo.

Ore 20.32 – Marine Le Pen ha chiesto «lo scioglimento dell’Assemblea Nazionale» dopo il voto di questa sera in Francia e la modifica del sistema elettorale in senso proporzionale.

Aujourd'hui, le peuple français a fait entendre sa voix et a infligé une sanction claire et une leçon d'humilité au Président de la République.



C'est une satisfaction immense pour tous ceux qui n'ont jamais cessé de croire en la FRANCE !#LaVictoireDuPeuple pic.twitter.com/Z92bTSiOCA — Jordan Bardella (@J_Bardella) May 26, 2019

Ore 20.29 – Secondo Politico in Spagna i socialisti porteranno a casa una vittoria significativa. L’ex presidente catalano Carles Puigdemont (ora residente in Belgio) e il suo ex vice Oriol Junqueras (in carcere in Spagna) potrebbero vincere seggi in Parlamento.

In Spain, the Socialists are going to score a comfortable victory. Plus, former Catalan President Carles Puigdemont (now living in Belgium) and his former deputy Oriol Junqueras (jailed on remand in Spain) are projected to win seats in the Parliament https://t.co/7uYc40ufsV — POLITICO Europe (@POLITICOEurope) May 26, 2019

Ore 20.26 – La lista de La Republique en Marche, guidata da Nathalie Loiseau, arrivata seconda alle Europee vinte – secondo gli exit poll – dal Rassemblement National di Marine Le Pen, ha ottenuto «un risultato onorevole», che dimostra che «la maggioranza presidenziale tiene duro». Lo fa sapere l’entourage del presidente Emmanuel Macron. «Non si è mai visto un partito al potere – fanno sapere le fonti – ottenere un risultato alle europee così alto rispetto alle presidenziali».

Ore 20.21 – Il Rassemblement national è in testa secondo tutti gli exit poll dei principali istituti di sondaggio in Francia, con previsioni di risultato finale fra il 23% e il 24,2%. La Republique en Marche di Emmanuel Macron è situata fra il 21,9 e il 22,5%. La lista Jadot (Verdi) è la sorpresa con una

previsione di 12,5-13% di voti. I Republicains (destra) sono fra l’8 e il 9%. Il Partito socialista con Place Publique di Raphael Glucksmann è testa a testa con La France Insoumise (sinistra radicale), con il 6,2-7%. Le altre liste non avranno deputati a Strasburgo.

EN DIRECT | #ElectionsEuropeennes2019 : En France, les Verts (EELV) en 3e position, selon de premières estimations. Les Républicains arriveraient en quatrième position, devant La France insoumise et Place publique / Parti socialiste https://t.co/pnL1U0eFTm — Le Monde (@lemondefr) May 26, 2019

Ore 20.15 – L’affluenza al voto delle Europee è la più alta negli ultimi venti anni: secondo le stime diffuse dal portavoce del Parlamento europeo per i 27 Paesi si avvicina al 51%. Dipenderà poi dall’affluenza registrata nel Regno Unito, se l’affluenza sarà al 49% o salirà al 52%.

Ore 20.01 – Alle europee in Ungheria il partito di Viktor Orban, Fidesz, si conferma in testa ai primi exit poll con un netto 56%. Emerge dai numeri resi noti da Europe Elects. Il risultato è superiore di 4 punti percentuali rispetto alle elezioni europee del 2014.

Ore 20.00 – Secondo exit poll pubblicati dai media belgi, in Francia la lista del Rassemblent National di Marine Le Pen è primo partito con uno scarto di due-tre punti sulla lista Renaissance del partito di Emmanuel Macron. Il primo avrebbe ottenuto tra il 23 e il 25% contro il 19-22% della lista del presidente. Terza la destra con i Républicains all’11-13%, seguiti dalla sinistra radicale della France Insoumise e dai Verdi, entrambi tra il 7 e l’8%. La lista della gauche, guidata da Raphael Glucksmann, supera appena lo sbarramento del 5%.

Ore 19.45 – Alle europee in Finlandia, secondo gli exit poll, i conservatori del National Coalition Party sono in testa con il 20,9%, seguiti dai socialdemocratici al 16,7 (che perdono così il primato ad appena un mese dalle elezioni politiche), dai Verdi al 14,4 e dal Partito di Centro. Indietro i Veri Finlandesi alleati della Lega di Matteo Salvini, che sono al 13,1%: in calo di 4 punti rispetto alle elezioni politiche di aprile che li avevano consacrati come secondo partito.

Ore 19.44 – Primi risultati in Finlandia.

Ore 19.42 – Omaggi per chi vota per la prima volta in Ungheria – dal Live a cura dell’Europarlamento

Ore 19.31 – L’infografica sui risultati nei 28 paesi dell’Ue aggiornata in tempo reale di Le Monde.

Sur cette infographie mise à jour en temps réel, vous retrouverez les résultats liste par liste dans les 28 pays de l’UE, ainsi que la composition du Parlement européen #ElectionsUE19 https://t.co/B7HdNjFYSB — Le Monde Inter (@lemonde_inter) May 26, 2019

Ore 19.23 – In Italia affluenza in aumento anche alle 19: i dati parziali del Viminale la danno al 43,25% a fronte del 41,69% delle elezioni europee precedenti del 2014.

Ore 19.20 – Exit Poll in Croazia secondo YouTrend.

Ore 19.15 – Irlanda, primo il Fine Gael (Ppe), boom dei Verdi. Voto su sfondo Brexit britannica, nessuna forza anti-Ue in lizza. Il Finn Gail (Ppe, europeista) del premier Leo Varadkar si conferma primo partito nella piccola Irlanda alle elezioni Europee, secondo le proiezioni aggiornate di queste ore, con un 29% di voti e una previsione di 4 seggi. Mentre restano al palo gli storici rivali del Fianna Fail (Alde) che nelle parallele elezioni locali sono testa a testa con il partito governo, ma alle Europee rischiano di cedere persino il secondo posto ai Verdi, che volano dall’1,6 al 15%: per di più con 2 seggi probabili (contro solo uno del Fianna Fail) grazie alla concentrazione dei loro consensi in una delle tre circoscrizioni nazionali del Paese, quella di Dublino. Altri due seggi dovrebbero andare allo Sinn Fein (sinistra nazionalista), pur in calo dal 15 al 13%, e due a indipendenti di sinistra (tutti e 4 destinati al gruppo europeo Gue/Ngl). Nessuna forza euroscettica di rilievo era in corsa nel Paese, dove l’affluenza resta attorno al 50%. In totale l’Irlanda elegge 13 deputati, due quali però congelati fino a che il Regno Unito non concederà la sua quota ratificando la Brexit.

Ore 19.00 – In Austria l’affluenza, secondo gli exit poll, oscilla tra il 55 e il 60%. Nel 2014 era stata del 46%.

Ore 18.47 – I Verdi tedeschi avrebbero sottratto un milione di voti ciascuno ai democristiani della Cdu e alla Spd alle europee in Germania: si evince da una analisi dei flussi elettorali presentata dalla Ard sulla base degli exit

poll. A pesare di più sul successo dei Verdi, che per la prima volta sono il secondo partito in Germania e che hanno registrato il massimo storico, sono stati i giovani elettori, di età compresa tra i 18 ed i 24 anni: il 27% di loro ha votato per gli ambientalisti.

🇩🇪 Gli exit poll in #Germania confermano il trend suggerito dai sondaggi della vigilia, con un ottimo risultato dei Verdi e un netto calo dell'SPD.#MaratonaYouTrend #Europee2019 pic.twitter.com/11A6ywGIsu — YouTrend (@you_trend) May 26, 2019

Ore 18.41 – In Olanda al Parlamento europeo i laburisti del PvdA di Frans Timmermans ottengono il 18,10%, seguiti dai liberal-conservatori (VVD) del premier Mark Rutte al 15%, mentre i Cristiano democratici (CDA) sono al 12,3%. Sono le prime stime ufficiali del Parlamento europeo basate sugli exit poll. Il partito populista di destra Forum voor Democratie (FvD) dell’esordiente Thierry Baudet è all’11%, mentre è scivolone per il Pvv di Geert Wilders, alleato della Lega di Matteo Salvini, al 4,10.

Ore 18.40 – El Paìs: secondo i primi exit poll del Parlamento europeo, il Partito popolare europeo avrebbe vinto in Germania, Austria, Irlanda, Grecia e Cipro, mentre i socialdemocratici avrebbero prevalso nei Paesi Bassi e a Malta.

ÚLTIMA HORA https://t.co/AZEo4aZJZa Los sondeos de las europeas dan la victoria al PP en Alemania, Austria, Irlanda, Grecia y Chipre; y a los socialdemócratas en Holanda y Malta — EL PAÍS (@el_pais) May 26, 2019

Ore 18.30 – Secondo la Zdf, la tv pubblica tedesca, l’affluenza alle urne tocca il 60%: è il dato più alto dal 1989, anno della caduta del muro di Berlino.

Ore 18.26 – Prime reazioni sul voto tedesco: «Deludente». Così il commissario Ue Günther Oettinger (Cdu) ha definito il risultato del suo

partito alle elezioni europee in Germania. Alla tv Ard, Oettinger ha detto che l’unica cosa positiva è che i populisti europei «non saranno determinanti». «Che serata cari amici», ha esordito con voce rotta ed emozionata la leader dei verdi Annalena Baerbock salendo sul palco, dopo aver appreso i risultati degli exit poll che danno il partito fino al 20,5%. “Vi ringraziamo di cuore, questa era una elezione per l’Europa e adesso cambiamo insieme questa Europa», ha detto la co-leader dei verdi «È stata un’elezione per la protezione del clima, per la democrazia, contro il populismo e per i diritti dell’uomo», ha proseguito dal palco. «Non ce l’abbiamo fatta da soli, ce l’abbiamo fatta grazie alle persone, ai giovani e agli studenti che sono scesi per le strade»

Ore 18:22 – In Grecia vincono i conservatori, Tsipras secondo. Il principale partito di opposizione Nea Dimokatia (ND) di Kyriakos Mitsotakis, che fa capo alla famiglia del Partito popolare europeo, è in testa ai risultati in Grecia con il 36%, secondo i primi exit poll diffusi da Europe Elects. Il partito di sinistra Syriza, del premier Alexis Tsipras, tiene con il 27%, ma scivola al secondo posto. Arretra la formazione di estrema destra Alba Dorata, che si attesta al 6%. Nel 2014 Syriza aveva ottenuto 6 seggi (26,57%), Nuova Democrazia 5 (22,72%), Alba Dorata 3 (9,39%).

Ore 18.01 – Chiusi alle 18 in Germania i seggi per le elezioni europee. Hanno ora inizio le operazioni di spoglio. Secondo i primi exit poll Cdu/Csu sono al 27,5% (27 seggi), Spd 15,5% (15 seggi: è il crollo più significativo. Anche un sondaggio della Bild di stamani li dava appaiati ai Verdi), Verdi 20,5% (20 seggi, ma secondo alcune proiezioni potrebbero arrivare al 22%), Linke 5,5 (6 seggi ma -1,9%), i liberali della Fdp 5,5 (6 seggi e -0,6%), i populisti di destra dell’AfD 10,5 (11 seggi: crescono, ma meno di quanto si pensava nei sondaggi, che li davano al 13%), altri 15 (11 seggi). L’affluenza è in crescita rispetto alle scorse consultazioni per il rinnovo del Parlamento europeo: alle 14 aveva votato il 29,4% degli aventi diritto, con un incremento di circa il 4% rispetto 2014 (l’affluenza era stata del 25.6%).

Ore 18.00 – I primi risultati da Cipro. Nell’isola mediterranea, perde terreno ma vince il partito conservatore e membro del Ppe Disy, col 28-32% dei voti, come emerge dai primi exit poll pubblicati da Europe Elects. In crescita anche il partito di estrema destra Elam, che raggiunge il 7,5-9,5%, mentre nel 2014 aveva ottenuto il 2,69%. Tiene la formazione di sinistra Akel membro del gruppo europeo Gue/Ngl col 26-30%. I centristi di Diko, e il movimento dei social democratici Edek entrambe della famiglia dello S&D, ottengono rispettivamente 13-15,5% il primo; e 9-11% l’altro, entrambe in crescita rispetto al 2014.

L’affluenza nei paesi europei

Affluenza boom in Spagna e Ungheria, sorpresa anche in Francia. Alle 16, in Romania l’affluenza rispetto al 2014 era cresciuta del 13,01%, tendenza registrata anche in Slovacchia (+7,95%), Danimarca (+7,44%), Polonia (+7,08%), Repubblica Ceca (con un aumento stimato tra il 2 e il 7%), Estonia (+3,77%), Lettonia (+2,9%), e Cipro (+0,8%). Anche in Olanda, dove le urne si sono chiuse giovedì sera, i dati sull’affluenza sono positivi: +3,88%. In calo invece la partecipazione in Portogallo (0,85%), Malta (-2,2%) e Bulgaria (-3,58%).

Ore 17.50– Il Parlamento europeo invita al voto twittando le parole di Alex Zanardi.

L'emozionante messaggio di un grande campione. Non aggiungiamo altro. https://t.co/OXMpncW5yw — Parlamento europeo (@Europarl_IT) May 26, 2019

In Austria, secondo le stime della Orf, che si basano su sondaggi e non su exit poll, i popolari passano da 5 a 7 seggi, i socialdemocratici tengono 5, mentre i nazionalisti dell’Fpoe perdono un seggio e scendono a 3. Anche i Verdi perdono un rappresentante (ora 2), mentre i liberali Neos restano fermi a un europarlamentare.

Elezioni europee 2019: 51 milioni di italiani alle urne e affluenza in aumento rispetto alle precedenti elezioni europee del 2014. Alle 12 di oggi, domenica 26 maggio, ha votato il 16,72% degli elettori: nel 2014 erano stati il 16,6%. L’Italia eleggerà 73 euparlamentari (più 3 che saranno in carica a Brexit avvenuta). Chiusi i seggi in Germania: ha votato il 60% degli aventi diritto. Una percentuale mai così alta dal 1989.