Europee: trionfa la Lega, Pd secondo, il M5s dimezza i voti rispetto alle politiche

Il partito di Salvini è dato al 34%, Il Pd al 22,5%, 7 punti in più del M5s,che alle politiche aveva ottenuto il 33%. Silvio Berlusconi porta a casa un risultato personale: l’elezione in Parlamento a 82 anni

06:00 – Buongiorno! Secondo il sito del Ministero dell’Interno, sono state scrutinate 59.055 seggi su 61.576. I risultati, in pratica, sono definitivi. Come ampiamente previsto fin dalle prime battute, la Lega stravince, il Pd è il secondo partito italiano, mentre il M5s crolla perdendo quasi la metà dei voti rispetto al 2014. Ecco i risultati:

Lega: 34,5%

Pd: 22,8%

M5s: 16,84

Forza Italia: 8,69

Fratelli d’Italia: 6,43

Non superano la soglia di sbarramento del 4% +Europa, Italia in Comune e Pde Italia, La Sinistra, Europa Verde e altri partiti tra cui CasaPound e Forza Nuova che escono molto ridimensionati dalle elezioni europee, nonostante la grancassa mediatica.

05:30 – Rieccoci, dopo una breve pausa, con le prime pagine dei giornali principali. Cominciamo dal Corriere della Sera:

Ecco La Repubblica:

Ora il Fatto Quotidiano:

Passiamo a Il Giornale:

E infine Il Sole 24 Ore:

04:00 – Segnali di distensione fra Luigi di Maio e Matteo Salvini: il capo politico del M5s ha scritto un messaggio per congratularsi con l’alleato. Intervistato dall’AdnKronos, Salvini ha detto: «Fra me e Luigi il rapporto tornerà a essere buono, come nei mesi passati, nel nome del lavoro, per il bene degli italiani».

03:45 – Per il M5s la debacle è doppia: in Italia e in Europa, dice il giornalista de Il Foglio Luciano Capone.

La sconfitta del M5s è nazionale, ma soprattutto europea. Tutti gli alleati vanno male: zero seggi per Kukiz 🇮🇩, Elurikkuse Erakond 🇪🇪, Akkel 🇬🇷 Liike Nyt 🇫🇮; solo per Zivi Zid 🇭🇷 1 seggio. Il nuovo gruppo lanciato da Di Maio non nascerà: in Ue il M5s non esiste. #ElezioniEuropee — Luciano Capone (@lucianocapone) May 26, 2019

03:15 – Silvio Berlusconi, 82 anni

🔴 Silvio #Berlusconi è stato eletto europarlamentare. Da oltre 6 anni il leader di #ForzaItalia non ha più ricoperto incarichi istituzionali (era decaduto da senatore il 27 novembre 2013).#Europee2019 #MaratonaYouTrend pic.twitter.com/L5UCKT1Mpq — YouTrend (@you_trend) May 27, 2019

03:00 – Il punto Ultimo punto prima del mattino, quando avremo i risultati definitivi. La sintesi è questa: esultano tutti tranne il M5s. Secondo i dati Swg La7 (quarta proiezione), la Lega trionfa (34%), il Pd è secondo partito (22,5%), Forza Italia tiene botta (8,5%, quindi meno del 10% di cui si parlava fino a poco fa), Fratelli d’Italia cresce al 6,5%. Per il Movimento 5 stelle si può parlare di un vero e proprio crollo.

Il partito guidato da Luigi di Maio è dato al 17,4%, quasi la metà dei voti presi alle politiche del 2018 (allora si attestò al 33%) e meno delle europee del 2014, quando fu votato da poco più del 21% degli aventi diritto. Anche allora si parlò di crisi. Con molta probabilità, sul crollo del Movimento ha influito anche la scarsa partecipazione al Sud, il suo bacino elettorale. Qui un prospetto del numero dei seggi conquistati (i numerini fra parentesi indicano la variazione dei seggi ottenuti rispetto al 2014).

Italy, SWG Seat Projection:



European Election



LEGA-ENF/EAPN: 28 (+23)

PD-S&D: 18 (-13)

M5S-EFDD: 15 (-2)

FI-EPP: 6 (-7)

FdI-ECR: 5 (+5)

SVP-EPP: 1



(+/- w/ 2014 Result)#EP2019 #ElezioniEuropee — Europe Elects (@EuropeElects) May 27, 2019

02:30 – Finora abbiamo parlato principalmente della Lega, del M5s e del Pd. Ecco invece cosa è successo sull’altro versante della destra italiana (Forza Italia e Fratelli d’Italia). Spoiler: Forza Italia ha retto, Fratelli d’Italia ha ottenuto il 6%, quasi due punti in più rispetto alle politiche, e ha invitato ancora Salvini a formare un governo con lei, ma senza Berlusconi.

Forza Italia: La prima notizia è che a 82 anni Silvio Berlusconi è stato eletto al Parlamento europeo. Secondo le proiezioni, il suo partito ha retto attestandosi in una forbice compresa tra l’8% e il 12% (alle politiche aveva preso il 14%). L’AdnKronos dice che “fonti vicine al presidente” hanno esultato per il risultato dicendo che vale doppio, sia perché la Lega è ai massimi storici, sia perché Berlusconi è stato bersagliato dal fuoco amico di Giovanni Toti (governatore della Liguria) e di altri esponenti azzurri.

La prima notizia è che a 82 anni Silvio Berlusconi è stato eletto al Parlamento europeo. Secondo le proiezioni, il suo partito ha retto attestandosi in una forbice compresa tra l’8% e il 12% (alle politiche aveva preso il 14%). L’AdnKronos dice che “fonti vicine al presidente” hanno esultato per il risultato dicendo che vale doppio, sia perché la Lega è ai massimi storici, sia perché Berlusconi è stato bersagliato dal fuoco amico di Giovanni Toti (governatore della Liguria) e di altri esponenti azzurri. Fratelli D’Italia: Il partito di Giorgia Meloni è dato intorno al 6% (alle politiche aveva preso poco più del 4%): «Siamo cresciuti del 50% rispetto alle politiche ed è tutt’altro che scontato», ha detto la leader di FdI, rilanciando la possibilità di un Governo con la Lega, ma senza Silvio Berlusconi: «Lega e FdI – ha detto – rappresentano una maggioranza alternativa» .

02:20 – Salvini ha baciato il crocifisso in diretta durante la conferenza stampa

02:05 – Dopo Salvini e Zingaretti parla anche il capo politico del M5s Luigi Di Maio. «Siamo stati penalizzati dall’astensione soprattutto al Sud – ha detto il vicepremier – ma ora testa bassa e lavorare, restiamo comunque l’ago della bilancia in questo governo e da qui in avanti più attenzione ai territori»

01:50 – Cominciamo a collocare i risultati italiani nel contesto europeo. Col risultato di oggi, la Lega si avvicina alla Cdu della ormai dimissionaria Angela Merkel.

Con questi numeri la Lega avrebbe 27 seggi e sarebbe il secondo partito europeo, molto vicina al primo posto della CDU/CSU (attualmente a quota 29). — YouTrend (@you_trend) May 26, 2019

01:30 – È uscita la terza proiezione Swg. Rispetto alla seconda migliora la posizione della Lega e peggiora quella del M5s

Lega: 34,1% = 28 seggi (nel 2014 ne aveva 5)

Pd: 22% = 18 seggi (nel 2014, quando Renzi stravinse le elezioni superando il 40% ne aveva ottenuti 31)

M5s: 18% = 15 seggi (nel 2014 ne aveva 17)

Forza Italia: 8,5% = 6 seggi (nel 2014 ne aveva 13)

Fratelli d’Italia: 6,4% = 5 seggi (nel 2014 non ne aveva nessuno)

01:15 – Il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha parlato alla stampa:

«Il bipolarismo è tornato – ha detto -. Il Governo, già paralizzato prima del voto, esce da questa consultazione ancora più fragile. Noi ora, con coerenza, useremo la forza che ci viene da questo risultato per costruire un piano per l’Italia, fondato sulla crescita, sullo sviluppo, sulla giustizia sociale. Il voto ci consegna una grande sfida: quella di costruire un’alternativa a Matteo Salvini che esce come il vero leader di un governo immobile e pericoloso».

Grazie alle italiane e agli italiani, ai giovani e a tutti coloro che hanno scelto la lista unitaria del @pdnetwork. Il governo esce ancora più fragile da questa consultazione — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) May 26, 2019

01:05 – Matteo Salvini ha commentato le proiezioni di voto in conferenza stampa nella sede della Lega in via Bellerio, a Milano. Il ministro dell’Interno esulta (la Lega è prima partito), ma precisa subito che i risultati ottenuti non avranno alcuna ripercussione sugli equilibri del Governo: «I dati ci danno ragione – ha detto – ma la festa dura poco. Questo è il momento della responsabilità. Non useremo questi consensi per un regolamento di conti. Il mio avversario è la sinistra, gli alleati di Governo sono amici con cui domani tornerò a lavorare serenamente, abbassando i toni. Solo cinque anni fa – ha concluso Salvini – eravamo al 6%, oggi siamo intorno al 30%. Siamo primi anche in tante città del centro-sud. Anche Marine Le Pen è prima in Francia e Farage nel Regno Unito. Segno di un’Europa che cambia».

01:00 – Il punto Ok, facciamo un punto ricordando sempre che parliamo di exit poll e non di risultati definitivi. Secondo le proiezioni uscite finora, la situazione è questa: la Lega trionfa (è data a più del 30%), il Pd supera il M5s ed è secondo, il M5s fa i conti con l’ennesima – pesantissima – sconfitta elettorale. Alcuni sondaggi lo danno sotto al 20% (alle politiche aveva ottenuto il 33%). Nemmeno nel 2014 – e allora si parlò di disfatta – aveva ottenuto un risultato così basso.

Finora gli esponenti della Lega che hanno parlato hanno escluso che i risultati delle elezioni europee possano avere ripercussioni sugli equilibri del Governo, ma la realtà potrebbe essere diversa dai proclami. Quel che è certo è che rispetto alle politiche gli equilibri si sono ribaltati: la scarsa affluenza al Sud (è scesa quasi ovunque), bacino elettorale del Movimento, potrebbe aver avuto un peso non indifferente.

00:40 – Il responsabile della strategia social di Matteo Salvini esulta su Twitter. Ve lo ricordate? Fu lui a pubblicare la foto di Salvini col mitra. Qui trovate un suo ritratto.

Com’era la storia che la Lega era in calo e Salvini non tirava piú? 😊😊😊 #elezionieuropee — Luca Morisi (@lumorisi) May 26, 2019

00:30 – La seconda proiezione Swg per La7: Lega 33,1%, Pd 21,7%, M5s 19%, Forza Italia 8,5%, Fdi 6,3%, + Europa 2,4%. Secondo l’istituto di sondaggi il margine d’errore oramai è molto ridotto. In sintesi: trionfo Lega, disfatta M5s.

00:10 – Non ride solo la Lega (per ora).

La reazione dei vertici PD alla pubblicazione dei primi exit polls #Europee2019 @SkyTG24 pic.twitter.com/eDlqFIG7YP — Marco Di Fonzo (@marcodifonzo) May 26, 2019

24:00 – Secondo l’agenzia AdnKronos, da alcune fonti del Movimento 5 Stelle filtra “sconforto” per i primi exit poll. Se i risultati fossero confermati (il M5s, secondo le proiezioni, è la terza forza politica dietro al Pd) il M5s avrebbe perso più del 12% dei voti rispetto alle politiche del 2018 mentre la Lega ne avrebbe guadagnati 13 circa.

Il M5s, stando sempre alle proiezioni, avrebbe ottenuto gli stessi voti delle elezioni del 2014. Allora si parlò di disastro. Bisogna ricordare poi che il partito guidato da Di Maio viene da una serie di sconfitte alle elezioni regionali che hanno visto trionfare il centrodestra. Fino a questo momento però. ed è bene ricordarlo, stiamo parlando soltanto di proiezioni.

Ore 23:45 – YouTrend ha fatto una media fra i vari sondaggi. Rispetto a due lanci fa c’è una novità: il Pd è dato al secondo posto, in sorpasso sul M5s. L’ex ministro della giustizia Orlando ha già commentato con toni trionfalistici: «Il Governo è finito, noi siamo pronti al voto».

Ore 23:30 – Salvini festeggia già e ha tutte le ragioni per farlo: anche se si tratta soltanto di previsioni, la Lega sarà il primo partito in Italia. Il partito guidato dal ministro dell’Interno ha ribaltato i rapporti di forza rispetto al Movimento 5 Stelle, guadagnando – lo ripetiamo, sempre secondo le stime – più di 10 punti percentuali rispetto alle elezioni politiche del 2018.

https://twitter.com/matteosalvinimi/status/1132759347472338945

Ore 23:15 – Arrivano le prime reazioni. Le Lega esulta e parla di risultato storico; fonti del M5s fanno sapere che commenteranno soltanto i risultati reali e non le proiezioni. Zingaretti e Gentiloni – dice Ansa – hanno sorriso quando hanno letto i primi exit poll.

Ore 23:07 – Secondo i sondaggi realizzati da Swg per La7, la Lega si conferma primo partito con un risultato compreso tra il 26,5 e il 29,5%. Il Pd – e questo, se confermato, sarebbe già un primo colpo di scena – è dato tra il 21 e il 24%, una percentuale potenzialmente superiore a quella del M5s che si attesterebbe fra il 20 e il 23%. Seguono Forza Italia tra il 9 e l’11%, Fratelli d’Italia tra il 5 e il 7%, +Europa-Iic tra il 2,4 e il 3,5%, la Sinistra tra il 2 e 3%. Gli equilibri tra le varie forze politiche sono confermati anche dai primi istant poll di YouTrend

Ore 23:00 – Seggi chiusi! L’affluenza è data in una forbice compresa tra il 57 e il 61%, percentuale simile o leggermente superiore al 2014. Tra poco entriamo nel vivo con i primi exit poll. Ricordiamo che l’Italia ha diritto a eleggere 73 eurodeputati.

Ore 22:30 – Ecco qualche dettaglio in più fornito ancora da YouTrend: le regioni che vanno dal celeste al blu scuro sono quelle dove, rispetto alle politiche, l’affluenza è aumentata. Quelle che vanno dal salmone al rosso sono quelle dove è in calo. Fatta qualche eccezione, l’Italia è spaccata in due.

#Europee2019: ecco la mappa della variazione dell'affluenza rispetto alle #Politiche2018. La Regione dove si registra il calo maggiore è la #Sardegna.#MaratonaYouTrend pic.twitter.com/7GtgFlID0Z — YouTrend (@you_trend) May 26, 2019

Ore 22:15 – YouTrend ha pubblicato una prima mappa dell’affluenza: la partecipazione è molto alta nelle regioni centro-settentrionali e più bassa al sud. Non è una buona notizia per il Movimento 5 Stelle, che alle politiche aveva raggiunto un ottimo risultato proprio grazie alla massiccia partecipazione del Sud.

🇪🇺 Ecco le mappe dell’affluenza definitiva delle 19. Partecipazione più alta nelle regioni centro-settentrionali, molto più bassa nelle Isole.#Europee2019 #MaratonaYouTrend pic.twitter.com/hLjzpCCt4Z — YouTrend (@you_trend) May 26, 2019

Inizia il nostro live-blog sulle elezioni europee in Italia, dove si vota fino alle 23 per rinnovare il Parlamento europeo. Secondo i dati diffusi dal ministero dell’Interno alle 19 l’affluenza era del 43,84%, in aumento dell’1,7% rispetto alle elezioni del 2014. In Italia i risultati delle elezioni europee potrebbero avere un impatto anche sugli equilibri della maggioranza di Governo, formata da Lega e Cinque Stelle.

🔴 #BREAKING

L'affluenza definitiva in Italia alle ore 19 per le #Europee2019 è pari al 43,84%, in aumento rispetto al 42,14% del 2014.#MaratonaYouTrend — YouTrend (@you_trend) May 26, 2019

Il partito guidato da Salvini punta a raggiungere il 30%, quello di Luigi Di Maio – storicamente sfavorito alle europee – spera di raggiungere lo stesso risultato, equiparando così i risultati delle elezioni politiche. Il Partito Democratico punta a raggiungere almeno il 20% e a superare il M5s, con cui secondo gli ultimi sondaggi si gioca il ruolo di seconda forza politica del Paese.