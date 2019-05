Ore 19.00 – Continua lo spoglio dei voti delle amministrative, mentre è in corso una riunione dei vertici del Movimento 5 Stelle con Luigi Di Maio al ministero dello Sviluppo Economico dopo i risultati negativi del 26 maggio. A Livorno, una delle tre città simbolo solo pochi anni fa, il partito guidato da Di Maio non è arrivato nemmeno al ballottaggio: lo scontro sarà tra il candidato del centrosinistra e del centrodestra. Alla guida del Piemonte dopo Sergio Chiamparino va Alberto Cirio (Forza Italia): entrambi forti sostenitori della Tav.

Ore 18.38 – Il governatore della Liguria Giovanni Toti (Fi) commenta su Facebook l’andamento delle Europee e delle Amministrative 2019 e sostiene che al suo partito, Forza Italia, serva una nuova fase costituente. «La verità è che Forza Italia e le liste civiche che l’hanno abbandonata e che non torneranno se la casa non cambia, hanno bisogno di una grande ‘Costituente’ dove tutti possano partecipare, confrontare le idee, con regole e un sistema come le primarie».

Ore 18.25 – Giorgio Gori sottolinea come il Pd abbia tenuto a Bergamo città, rispetto all’avanzata della Lega. «Io non pensavo sinceramente di vincere al primo turno. Secondo me attorno al Pd deve nascere qualcosa» ha detto il sindaco di Bergamo su La7

Ore 18.24 – L’ex sindaco di Riace Domenico Lucano non ce l’ha fatta a entrare in Consiglio comunale. La lista in cui si era candidato, ‘Il cielo sopra Riace’, guidata dall’ex assessore ai Lavori pubblici Maria Spanò, infatti, è giunta terza, e avrà un seggio, con il 29,01% di consensi e 320 voti, uno in meno rispetto alla seconda guidata dall’ex vice sindaco Maurizio Cimino. Sindaco è stato eletto il vigile urbano Antonio Trifoli (41,89%). Alle Europee, a Riace la Lega è stato il primo partito, con il 30,75%.

Ore 18.15 – Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori è appena arrivato nella sede del suo comitato elettorale

Ore 18.01 – Il neo-governatore (al momento ancora virtuale) del Piemonte Alberto Cirio, in collegamento su La7, dice: «In comune col programma di Chiamparino avevamo la Tav, ho apprezzato le sue parole. Sono sicuro che il presidente Berlusconi e Salvini sul tema delle Infrastrutture mi daranno gli stessi consigli».

Ore 17.56 – Il sindaco di Dario Firenze Nardella viene riconfermato al primo turno: «Mi pare un risultato oltre ogni più rosea aspettativa»

Segui la diretta da Palazzo Vecchio 💜 #firenzeèlacittàchesiamo https://t.co/ndRme0A8I5 — Dario Nardella (@DarioNardella) May 27, 2019

Ore 17.52 – Matteo Salvini, commentando il voto in Piemonte ha detto: «La revisione della Tav era nel contratto di Governo, penso che la quota europea dovrà aumentare e contratterò per questo. Se comunque la Lega ha il 36% dei voti in Piemonte come sembra, quasi il triplo dei M5S, vuole dire che i piemontesi si sono espressi chiaramente. Il voto non è referendum ma poco ci manca».

Ore 17.46 – Inizia la conferenza stampa di Sergio Chiamparino, che annuncia di aver chiamato Alberto Cirio per congratularsi per la vittoria alle Regionali. «Quando si perde si perde» ha detto il governatore uscente del Pd annunciando di voler lasciare libero il suo posto da consigliere regionale di opposizione.

Ore 17.37 – A Camerino, comune duramente colpito dal terremoto del 2016, diventa sindaco il maggiore Sandro Sborgia, comandante del Nucleo antisofisticazione e sanità dei carabinieri delle Marche. Con il 54,69% di voti (2.197) ottenuti con la lista ‘Ripartiamo’, Sborgia supera il primo cittadino uscente Gianluca Pasqui (‘Radici al Futuro’; 45,31% e 1.820 voti), ex coordinatore Anci dei sindaci della zona colpita dal sisma e recentemente promotore di un Comitato dei sindaci del cratere.

Ore 17.25 – Il segretario della Lega Salvini sta commentando dal Viminale i risultati delle Europee e delle Amministrative. «C’è qualcuno che vinse le Europee e poi perse il contatto con la realtà» dice Salvini, assicurando che non farà come Matteo Renzi e promettendo sostegno ai suoi candidati per i numerosi ballottaggi

Ore 17.15 – Il governatore uscente del Piemonte Chiamparino ha convocato una conferenza stampa alle 17.45, probabilmente per prendere atto della sconfitta: il centrosinistra regge a Torino, mentre perde in provincia e nelle province più a sud del Piemonte. Dopo 1207 sezioni su 4807 il candidato del centrodestra Alberto Cirio è al 47,61%.

Ore 17.00 – A 91 anni Ciriaco De Mita è stato rieletto sindaco a Nusco, il piccolo comune dell’Alta Irpinia dove nacque il 2 febbraio del 1928 e dove risiede da sempre. L’ex leader democristiano inizia così il secondo mandato consecutivo come primo cittadino, sconfiggendo l’avversario Francesco Biancaniello a capo della lista ‘Ricominciamo da Nusco’.

Ore 16.53 – Il candidato M5S in Piemonte Giorgio Bertola (che arriverà probabilmente terzo) sostiene su La7 che questo non sia un voto su Torino e ricorda: «Di Maio è venuto a sostenermi tre volte».

Ore 16.33 – A Bari sono state scrutinate finora solo sei sezioni. Sono tre a Bari e in provincia gli episodi di voto annullato in occasione della tornata elettorale di ieri per aver introdotto il telefono cellulare all’interno della cabina elettorale e altrettante le persone denunciate. In due casi, a Bari e Monopoli, due elettori sono stati sorpresi a fotografare la scheda dopo aver votato, mentre a Corato un uomo ha telefonato dall’interno del seggio per avere indicazioni di voto.

Ore 16.22 – A Ventimiglia, comune di frontiera spesso al centro dell’emergenza migranti, la sfida è tra quattro candidati sindaco: Giovanni Ballestra (Ventimiglia Riparte), Enrico Ioculano (Enrico Ioculano Sindaco, Ventimiglia X Te, Partito Democratico) che è il sindaco uscente, Gaetano Scullino (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Ventimiglia nel Cuore, Scullino Sindaco) e Antonino Falzone (Ricomincia, Voglia di Ricominciare). Guardando i risultati delle Europee, la Lega a Ventimiglia ha ottenuto il 44,54% dei consensi, con il Pd al 14,10 per cento e i 5Stelle al 14,01%.

Ore 16.10 – A Bergamo dopo 1.700 voti scrutinati, il sindaco uscente Giorgio Gori (Pd) è al 60,34%, e Giacomo Stucchi (Lega) al 33,93%. Il centrosinistra sostiene di ricevere notizie positive da tutte le sezioni.

Ore 16.03 – A Perugia sono state scrutinate 7 sezione su 149. In vantaggio c’è il candidato del centrodestra e attuale primo cittadino, Andrea Romizi (Forza Italia). Un dato che potrebbe avere beneficiato anche del boom della Lega in Umbria, dove tra pochi mesi si voterà per le Regionali dopo le dimissioni (previste per domani) di Catiuscia Marini (Pd).

Ore 15.50 – A Firenze il sindaco uscente Dario Nardella, che si candida per un secondo mandato, è in vantaggio. L’ex segretario Pd Matteo Renzi si è già congratulato con lui anche se le sezioni scrutinate sono solo quattro (Nardella è al 57.5%).

La vittoria della Lega alle Europee è netta. È altrettanto evidente che la risposta più forte alla vittoria di Salvini arriva oggi da Firenze grazie al bravissimo Dario Nardella — Matteo Renzi (@matteorenzi) May 27, 2019

Ore 15.30 – Il segretario della Lega Romagna e sottosegretario alla Giustizia, Jacopo Morrone, rileva che il Carroccio «ha ottenuto una percentuale di oltre il 34% per cento nella provincia di Forlì-Cesena, contro poco più del 31 del Pd. Il Carroccio, prosegue, è andato «benissimo nel Riminese, con una media del 36,45%, dove siamo in testa in tutti i comuni, compreso Rimini’, città in cui ci attestiamo al 34,21% contro il Pd al 26,85%».

Ore 15.22 – Secondo il sito YouTrend a Livorno il Movimento 5 Stelle (con la candidata Stella Sorgente) sarebbe fuori dal ballottaggio



Ore 15.19 – Prime proiezioni sulle Regionali in Piemonte: secondo i dati del consorzio Opinio per la Rai, è in testa Alberto Cirio del centrodestra con il 50%. Segue Sergio Chiamparino del centrosinistra con il 35,2% e Giorgio Bertola di M5s con il 14%. La copertura del campione è del 13%.

Ore 14.55 – Luigi Di Maio, che ieri non aveva tenuto una conferenza stampa, si presenta davanti ai giornalisti per commentare l’esito delle Europee 2019: «Per noi sono andate male» e annuncia una riorganizzazione a livello territoriale del M5S.

Ore 14.40 – Non è ancora iniziato malgrado l’inizio fosse fissato per le 14, lo spoglio per le elezioni amministrative a San Luca, il centro della Locride il cui Comune é commissariato dal 2013 dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose. Il mancato inizio dello spoglio é dovuto al fatto che non sono ancora arrivati i presidenti dei quattro seggi allestiti nel paese.

Ore 14.30 – Il sindaco di Bologna, Virginio Merola (Pd) chiede a Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia Romagna del Pd «un cambio di passo, nel senso di rafforzare il carattere alternativo della nostra proposta sia in Regione che a livello nazionale. Bisogna unire, ma essere chiari nella nostra proposta, anche nel cambiamento della nostra proposta. Come ho detto nell’ultimo comizio c’è bisogno di lavoro, ambiente e scuola». Lo ha detto il Merola, commentando con i cronisti il risultato del voto europeo in vista delle prossime elezioni regionali in Emilia-Romagna.

Ore 14.20 – Dopo il successo delle elezioni europee la Lega chiede le dimissioni del presidente della Regione Valle d’Aosta, Antonio Fosson, espressione dei movimenti autonomisti che hanno ottenuto il 14% con una lista apparentata al Pd.

Ore 14.00 – Inizia lo spoglio per le amministrative 2019 nei 3800 comuni italiani: 5 capoluoghi di regione e 20 capoluoghi di provincia. Potrebbe essere uno spoglio più lento rispetto alle Europee 2019 perché oltre alle preferenze, è possibile il voto disgiunto nei comuni con oltre 15mila abitanti.

Ecco le sfide più ‘calde’ per i partiti: Piemonte

Il risultato più atteso è quello delle Regionali in Piemonte per scegliere il successore di Sergio Chiamparino, governatore Pd uscente e candidato per un secondo mandato. Secondo gli exit poll, a vincere dovrebbe essere il candidato del centrodestra Cirio: il presidente del Piemonte ha già commentato gli exit poll complimentandosi con il suo avversario.

Un commento sul voto regionale sarà possibile solo sulla base dello spoglio reale, ma è evidente che se gli exit poll venissero confermati, la vittoria di Cirio e del cdx sarebbe netta. In attesa dei risultati ufficiali, ringrazio chi mi ha votato e chi mi ha sostenuto ed aiutato — Sergio Chiamparino (@SergioChiampa) May 26, 2019

Ferrara

Si tratta della città emiliana dove la Lega si sentiva più sicura, prima del voto, di fare un buon risultato. Il candidato del Carroccio è Alan Fabbri, già candidato del partito di Salvini alle ultime regionali e sindaco da 10 anni di Bondeno, città a pochi chilometri da Ferrara.

Modena

Governata dal 1946 da partiti di sinistra e centrosinistra, la città emiliana sceglie il successore di Gian Carlo Muzzarelli che si presenta per un secondo mandato. In totale sono 7 i candidati sindaco e 14 liste collegate. «Il 26 maggio, dopo 74 anni vinciamo noi», aveva detto Matteo Salvini sul palco di piazza Matteotti poche settimane fa.

Livorno

Non è un comune qualunque per il Movimento 5 Stelle, che qui aveva vinto a sorpresa nel 2014 con Nogarin, primo sindaco non di sinistra o centrosinistra dal 1946 e protagonista della tripletta Parma-Livorno-Roma. Il dato che arriva dal voto sulle Europee è però estremamente negativo per il Movimento 5 Stelle che rispetto alle politiche del 4 marzo ha perso circa 6 milioni di voti.

Bari

L’attuale primo cittadino Antonio Decaro si candida alle prossime elezioni con una coalizione di centrosinistra. Contro di lui quattro candidati: Pasquale Di Rella per il centrodestra, Elisabetta Pani del Movimento 5 Stelle, Irma Melini di Irma Melini x Bari e Sabino De Razza con Baricittàperta.