Cosa sta succedendo in Austria

Il governo austriaco è piombato ulteriormente nel caos lunedì 20 maggio quando il partito di estrema destra FPÖ (Partito della Libertà) ha ritirato dal governo tutti i suoi ministri, pregiudicando la stabilità dell’esecutivo.

Il video

La coalizione di governo era già collassata questo weekend con la pubblicazione di un video che mostra il vicecancelliere, Heinz-Christian Strache del FPÖ, mentre promette contratti governativi a quella che credeva essere la nipote di un oligarca russo, vicino al presidente Vladimir Putin.

Nel video, il vicecancelliere aveva promesso appalti pubblici in cambio dell’acquisto del principale giornale austriaco, il Kronen-Zeitung. «Vogliamo costruire un sistema mediatico simile a quello di Orbán», ha affermato il leader del FPÖ, che poi ha proposto: «Dovrebbe fondare un’azienda come la Strabag. Poi riceve tutti gli appalti del governo che Strabag ora ottiene». Il video, pubblicato su Der Spiegel, è stato filmato a insaputa di Strache in una villa di Ibiza a pochi mesi dalle elezioni del 2017. I portavoce del Cremlino hanno dichiarato di non essere in nessun modo coinvolti nella vicenda.

Un’ondata di dimissioni

Strache si è dimesso sabato 18 maggio. A pochi giorni dalle elezioni Europee, questo scandalo ha attirato l’attenzione di tutta Europa sulla possibile influenza russa su partiti populisti e di estrema destra, in Austria e altrove.

In risposta allo scandalo, il cancelliere Sebastian Kurz ha affermato lunedì che avrebbe chiesto al presidente le dimissioni del ministro dell’Interno, Herbert Kickl del FPÖ, per non essere stato in grado di rispondere in modo tempestivo né di aver dato il giusto peso all’episodio che ha coinvolto Strache.

Credits: Epa Il ministro dell’Interno Herbert Kickl a Vienna, Austria, il 20 Maggio 2019

Per ripicca, il partito di estrema destra ha ritirato tutti i suoi ministri e minacciato di votare la sfiducia del governo. Nel caso in cui al voto si unisse l’opposizione socialdemocratica, è probabile che il governo Kurz non reggerebbe il colpo. L’FPÖ ha però poi ritrattato la sua posizione, affermando di non essere sicuro di votare la sfiducia: Kickl era stato «frainteso dai media».

Il presidente austriaco, Alexander Van der Bellen ha indetto domenica 19 maggio nuove elezioni per settembre. Nel frattempo, Van der Bellen nominerà dei tecnocrati ad occupare i ministeri lasciati liberi. Nel caso in cui la mozione di sfiducia venga effettivamente votata il presidente si troverebbe invece a dover nominare un intero esecutivo a interim. Il governo di coalizione tra il partito conservatore del trentaduenne Kurz e il FPÖ sarà quindi durato solo 17 mesi.

La coalizione di governo

Il partito della Libertà è stato fondato da ex nazisti negli anni che hanno seguito la seconda guerra mondiale e ha stretti legami con esponenti di estrema destra come il gruppo Generazione identità. È con un programma nazionalista e anti-immigrazione che il partito ha conquistato nell’ottobre 2017 il 26% dei voti. Il Partito popolare austriaco (ÖVP), conservatore e democristiano di Kurz, al 31%, dipendeva quindi dall’FPÖ per garantirsi una maggioranza.

Credits: Epa Il vice-cancelliere Heinz Christian Strache annuncia le sue dimissioni a Vienna, Austria, il 18 maggio 2019.

Dalla pubblicazione del video, il supporto per il partito della Libertà è calato del 5%, mentre il partito conservatore di Kurz ha visto la sua popolarità aumentare del 4%, secondo un sondaggio pubblicato lunedì dal giornale Österreich. Questo rende i conservatori la forza politica più forte in Austria, ma comunque non ancora autosufficiente.

