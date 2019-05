Europee 2019 in Austria, popolari di Kurz verso la vittoria

Ore 23.20 – Le prime proiezioni sul voto europeo in Austria sostanzialmente confermano gli exit poll. OVP vicinissimo al 35% è il vero trionfatore della tornata. I socialisti al 23,4%, mentre crolla la FPO travolta dallo “scandalo Ibiza”.

Ore 23.25 – L’affluenza definitiva in Austria è la più alta dalle elezioni europee del 1996.

Ore 23.00 – Il gap di genere fra gli elettori e le elettrici dell’FPO, arriva a 17 punti percentuali, crescendo del 6%.

Gender Gap bei FPÖ diesmal 16 (!) Punkte, nach 7 Punkten bei #NRW2017. Das ist massiv und ein größerer Gap als bei allen NRW der letzten 30 Jahre. pic.twitter.com/L3jVIcugyK — Laurenz Ennser-Jedenastik (@laurenzennser) May 26, 2019

Ore 22.30 – Il cancelliere austriaco austriaco Sebastian Kurz accusa i socialdemocratici della Spo ed i populisti della Fpoe di collaborare contro di lui. «C’è una nuova straordinaria coalizione che si è formata in Austria: Herbert Kickl insieme a Pamela Rendi-Wagner. Entrambe le parti concordano sul fatto che vogliono sbarazzarsi di me come cancelliere», dice Kurz in una intervista alla Bild in edicola domani.

Ore 22.00 – Secondo i primi exit poll diffusi alle ore 18, in Austria a queste elezioni europee si sarebbe imposto OVP, il partito popolare del Cancelliere Sebastian Kurz che avrebbe conquistato il 34,5% dei consensi.

Crolla invece FPO, il partito sovranista alleato della Lega di Matteo Salvini e che era al governo con OVP prima di essere travolto dal cosiddetto scandalo Ibiza. I blu conquistano solo il 17, 5%, due punti in meno delle scorse europee, ma ben otto punti sotto il risultato delle ultime elezioni politiche del 2017.

