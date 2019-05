Bbc accusata di plagio: rubato il titolo di un libro a una scrittrice di colore

«Slay in your Lane» è il libro di Yomi Adegoke. Un motto per donne di colore che, secondo l’autrice, sarebbe stato “rubato” dalla rete inglese

Una scrittrice ha criticato la Bbc per aver plagiato il titolo di un suo libro, affermando che «depositare i diritti in realtà non impedirà alle donne bianche o alle grandi organizzazioni di strapparteli via».

Imagine being a white woman creating an 'eMpOwErInG WoMeNs' ad campaign for @BBCSport, and choosing to rip off the *TRADEMARKED* name of a book specifically aimed at uplifting black women (in an almost identical font 🙃) pic.twitter.com/nojQRMX1Bq — Yomi Adegoke 🇳🇬 (@yomiadegoke) May 28, 2019

Yomi Adegoke è l’autrice di Slay in Your Lane, “ammazza la tua corsa”, scritto in collaborazione con Elizabeth Uviebinené. Il libro è stato descritto come una «Bibbia per donne nere», e ha registrato il marchio nel periodo in cui il libro è stato pubblicato.

Tuttavia, Bbc Sport ha utilizzato il termine su un poster per la campagna sportiva femminile #ChangeTheSport, (cambia lo sport) che comprendeva la velocista Dina Asher-Smith.

Adegoke ha dichiarato: «Abbiamo registrato il marchio proprio per evitare questo tipo di situazione. Ma è accaduto lo stesso, nonostante avessimo percorso tutte le corrette strade legali. Oltre al danno è arrivata anche la beffa: la BBC non ha risposto alla nostra richiesta di spiegazioni e non si è scusata».

«Non lo abbiamo registrato come un libro – lo abbiamo registrato come un motto da usare ogni volta lo riteniamo opportuno», chiarisce l’autrice. «Al di là delle questioni legali, stiamo parlando di donne bianche che si appropriano di un termine registrato da due giovani donne di colore. Non mi è mai sembrato che si trattasse di un errore da parte della Bbc, ma di una scelta intenzionale».

Adegoke ha consigliato ai giovani scrittori neri di registrare i sempre i diritti del loro lavoro, aggiungendo: «Voglio dire, non sarà sufficiente per far smettere alle donne bianche e grandi organizzazioni di derubarvi, ma almeno potrete trascinarli in tribunale».

