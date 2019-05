«Facebook funziona come una dittatura»: gli azionisti contestano Mark Zuckerberg

«Licenziate Mark Zuckerberg». Lo slogan è apparso sulla facciata dell’hotel Nia, a Menlo Park in California, location scelta quest’anno per ospitare l’assemblea generale degli azionisti di Facebook, giovedì 30 maggio.

We’re projecting #FireZuck onto Hotel Nia right now, where @facebook will hold their shareholder meeting in the morning. It’s the one day a year where Zuckerberg has to answer q’s from shareholders.



But we know he won’t listen, b/c he holds 58% voting control in the company. pic.twitter.com/iUOw5OJRxf