2 giugno: dietro le quinte del Quirinale con influencer e youtuber

Per il terzo anno consecutivo, il Quirinale si racconta sui social usando i profili Facebook e Instagram di quattro protagonisti del web italiano: Cane secco (da non confondere con Canesecco), Willwoosh, K4U e Luca and Katy.

La scelta di quattro youtuber non è casuale: oggi (1 giugno) hanno raccontato la preparazione del ricevimento per le alte cariche dello Stato di domani, festa della Repubblica, mostrando nelle loro Instagram stories e con le dirette Facebook gli sforzi dei ragazzi degli istituti alberghieri, coinvolti con il progetto scuola-lavoro.

I vari «dietro le quinte» nella sede della presidenza della Repubblica diventeranno poi video YouTube. Lo staff di comunicazione di Mattarella vuole avvicinare così gli iscritti – perlopiù molto giovani – dei vari canali degli influencer: i quasi 995 mila di Willwoosh, i circa 230 mila di K4U, il milione e mezzo di Luca and Katy e i poco meno di 340 mila di Cane secco.

