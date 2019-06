Instagram down in molte parti del mondo, si spengono foto e stories

Milioni di utenti in tutto il mondo, a partire dalle 23 di giovedì sera, hanno dovuto fare a meno di postare i loro momenti o di sbirciare in quelli dei profili che seguono

Inutile scrollare, Instagram non si aggiorna. Niente foto, niente stories, niente condivisioni né cuoricini dopo il down che ha interessato l’applicazione più famosa per le immagini.

Milioni di utenti in tutto il mondo, a partire dalle 23 di giovedì sera, hanno dovuto fare a meno di postare i loro momenti o di sbirciare in quelli dei profili che seguono. Non è la prima volta: negli ultimi mesi si sono verificati episodi simili che hanno subito avuto grande eco su Twitter.

Anche in questo caso, è qui che parte lo sfogo per l’impossibilità di usare Instagram. Nel giro di pochi minuti, il social dell’uccellino è diventato una sorta di cahier de doléances e l’hashtag #instagramdown è entrato subito in trend topic.

Downdetector.com – un sito che monitora i siti di social media sulla base delle segnalazioni degli utenti – ha registrato più di 50mila rapporti di interruzione per Instagram in pochi minuti. Sembra che la prima interruzione sia stata segnalata intorno alle 14.30 di giovedì pomeriggio.