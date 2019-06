Volete scoprire chi visita il vostro profilo? Non cascate nella truffa delle applicazioni!

Quante volte avete utilizzato e accettato le condizioni di un applicazione che vi permette di scoprire chi ha visitato il vostro profilo? Online vi promettono tante belle cose, ma nessuna vi può fornire questa informazione e rischiate di far diventare il vostro profilo uno zombie al comando di uno negromante digitale. Ieri sera riceviamo questa segnalazione:

Attenzione! Sto sentendo che su Twitter è apparso un virus con un messaggio privato! Qualcuno può confermare!? Ci troviamo di fronte un cyber attacco!?

Riscontriamo alcuni tweet allarmanti, ma quello più preciso è il seguente:

#Attenzione se vedete un link (fbprofile,me) non cliccate è un virus

Abbiamo finalmente un dominio, un punto di riferimento dal quale partire. Il dominio Fbprofile.me è stato creato nel dicembre 2018 e risulta anonimo.

Digitando il dominio su un browser accediamo al sito, molto semplice quanto insicuro anche dal punto di vista della tutela della vostra privacy non fornendovi nessuna informativa avendo, di fatto, almeno il codice di Google Analytics – id UA-121047442-1 – per monitorare le visite. Guardandolo a prima vista capite subito che il sito, nonostante il dominio faccia pensare che si tratti di un applicazione per Facebook, promette di scoprire chi visita il vostro profilo Twitter:

Una volta cliccato sul pulsante «connect with Twitter» verrete rimandati all’applicazione vera e propria che non vi permetterà di scoprire chi visita il vostro profilo, ma permetterà a chi l’ha creata di prendere possesso del vostro account a vostra insaputa:

Autorizzando l’applicazione chiamata «Showme :)» con il vostro profilo Twitter non farete altro che permettergli di leggere la vostra timeline, di vedere chi vi segue e di seguire nuove persone, di aggiornare il vostro profilo, di pubblicare tweet per conto vostro e di accedere ai vostri messaggi privati. Insomma, chi gestisce l’applicazione potrà usare il vostro profilo come meglio crede inviando spam o materiale pericoloso ad altri utenti.

Conclusioni

Ora potete capire che in realtà l’allarme diffuso dagli utenti non riguarda un vero e proprio virus, ma un’applicazione che scioccamente è stata accettata da qualcuno per poter avere qualcosa di impossibile siccome Twitter non fornisce le informazioni promesse dall’applicazione. Non cascateci!

Se vi arrivano dei messaggi da parte dei vostri contatti dove vi invitano a visitare quel sito – o altri simili – dovete avvertire immediatamente il proprietario dell’account perché disattivi e scolleghi l’applicazione. Come fare? Dal menu del vostro profilo Twitter andate alla voce «Impostazioni e privacy» e infine andate su «App e dispositivi». All’interno troverete la lista delle applicazioni autorizzate dove si potrà revocare l’accesso all’applicazione «Showme :)».

Leggi anche: