Meloni a Mattarella: «Onorificenza a italo-siriana è una sottomissione all’Islam»

«Questi meriti valgono per il Cavalierato in un Califfato Jihadista, non nella Repubblica Italiana»

«Chiedo formalmente al Presidente della Repubblica di sospendere il conferimento e rivedere la sua decisione, perché tale gesto sarebbe un clamoroso atto di sottomissione all’Islam radicale». Giorgia Meloni, sui social, si rivolge a Sergio Mattarella chiedendogli di non consegnare il cavalierato alla giornalista italo-siriana Asmae Dachan.

La giornalista riceverà il 2 giugno l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica per il suo lavoro di giornalista dai luoghi di guerra: i suoi reportage dalla Siria, insieme all’attivismo per la pace e al suo blog Diario di Siria, hanno acceso la luce sulle storie e sui luoghi martoriati dalla guerra.

L’accusa di Giorgia Meloni

«Lascia increduli la notizia che la Prefettura di Ancona consegnerà il 2 giugno prossimo l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito che il Presidente della Repubblica ha conferito con decreto del 27 dicembre 2018 alla giornalista italo-siriana Asmae Dachan, vicina agli integralisti islamici – scrive Meloni -. Chiedo formalmente al Presidente della Repubblica di sospendere il conferimento e rivedere la sua decisione, perché tale gesto sarebbe un clamoroso atto di sottomissione all’Islam radicale».

Poi, la leader di Fratelli d’Italia fa un elenco di colpe che, secondo Meloni, sarebbero riconducibili al padre della giornalista: «Asmae Dachan è figlia di Nour Dachan, Imam di Genova, nonché già leader dei Fratelli Musulmani, coloro i quali volevano trasformare la Siria in una nazione islamica salafita e che alimentano l’integralismo islamico nel mondo. Asmae Dachan stessa non ha mai negato i suoi legami con Haisam Sakhanh e Ammar Bacha, due militanti jihadisti noti alle cronache mondiali perché ripresi in un filmato in cui sono impegnati a uccidere a colpi di kalashnikov alla nuca un gruppo di militari siriani».

Meloni conclude la sua accusa rivolgendosi direttamente alla giornalista: «La signora Dachan è stata ripresa mentre partecipava ad una manifestazione a Milano al fianco di Haisam Sakhanh, oggi detenuto in Svezia con una condanna all’ergastolo. In ultimo Asmae Dachan è nota anche per le sue posizioni sul hijiab definito ‘carezza protettiva’: il conferimento dell’onorificenza sarebbe non solo un grave errore, ma anche un clamoroso sfregio alle donne e alle conseguite libertà delle donne. Questi meriti valgono per il Cavalierato in un Califfato Jihadista, non nella Repubblica Italiana».

La carriera di Dachan

Asmae Dachan, giornalista professionista e scrittrice italo-siriana, è esperta di Medio Oriente, Siria, religione islamica. Vive nelle Marche e si occupa di dialogo interreligioso e immigrazione, temi sui quali ha scritto per Avvenire, Panorama, Il Sole 24 Ore e The Post Internazionale. Nel 2013, Asmae Dachan ha ricevuto la nomina a vita di “ambasciatrice di pace” dell’Università per la Pace della Svizzera.

Sullo stesso tema