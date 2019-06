L’insulto sessista di un dirigente Pd su Giorgia Meloni, travolto dalle polemiche: poi le scuse

Un battibecco social si è trasformato ben presto in offese a sfondo sessista. È successo sulla pagina Facebook di Giorgia Meloni. Durante una diretta della leader di Fratelli d’Italia, Giovanni Vurchio, segretario del Pd ad Andria, era intervenuto commentando le parole della politica: «Il mio commento è vero e sincero. Un politico inutile che vive sulla scia delle proposte politiche altrui. Di suo zero assoluto».

Ma a Vurchio non è bastato e ha deciso rincarare la dose: «Ma fai la casalinga per piacere».

Non si è fatta attendere la risposta di Giorgia Meloni che, dopo aver immortalato in uno screenshot i commenti dell’esponente del Pd, ha condiviso su Facebook la vicenda: «Il signore che commenta così una mia diretta è il segretario cittadino e consigliere comunale del Pd ad Andria. Ecco a voi il famoso rispetto delle donne della sinistra, che poi usano “casalinga” come se fosse un’offesa. Ma quanto sono tristi e ipocriti?».

Dopo la raffica di commenti a favore di Meloni e critici dell’uscita spiacevole di Vurchio sono arrivate le scuse dello stesso che in una nota ha commentato: «Direi che il segretario provinciale del partito “Fratelli d’Italia” è stato abilissimo nell’utilizzare una mia infelice espressione come strumento mediatico e ci è riuscito benissimo».

«Qualora avessi ingenerato tale significato, sono pronto a chiedere pubblicamente scusa a tutte le donne, comprese quelle che mi circondano perché ho, da sempre, considerato il loro ruolo fondamentale sia nella società che all’interno della famiglia. Le donne sono protagoniste autorevoli e responsabili dello sviluppo sociale e mai, dico mai, avrei potuto offenderle, vanno sempre e comunque rispettate», ha chiarito Vurchio.

