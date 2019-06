«Peace and Love? No grazie!»: lo striscione di Fratelli d’Italia per il 2 giugno

Ieri, 2 giugno, in onore della parata per la Festa della Repubblica è comparso uno striscione esposto nel cuore di Roma con la scritta «Peace and Love? No grazie! Viva le forze armate».

2 giugno, Peace&love? no grazie. Striscione di FdI e Gn al Colosseo https://t.co/BFCtbcbjAv pic.twitter.com/9912Pdor87 — Fratelli d’Italia 🇮🇹 (@FratellidItaIia) 2 giugno 2019

A realizzarlo gli esponenti di Fratelli d’Italia, con riferimento al ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, che ha dedicato la giornata del 2 giugno “all’inclusione”. Per protestare contro il ministro, Giorgia Meloni ha organizzato infatti una contro-parata, dopo aver denunciato di essere stata esclusa da quella ufficiale.

Lo striscione, condiviso sui social dalla stessa Meloni, ha scatenato polemica in rete. «Tanto per dare un’idea di chi sono gli stolti e lobotomizzati politici nel nostro Paese…», scrive un utente

Tanto per dare un’idea di chi sono gli stolti e lobotomizzati politici nel nostro Paese.. La #Meloni & seguaci serie turbe, roba seria… pic.twitter.com/ZnNU7P825j — Pacio1961 (@Pacio1961) June 3, 2019

«Io vi ci manderei per 3 giorni in guerra. Magari così fate qualche passo indietro sul #PeaceAndLove . Festa della Repubblica poi non significa Festa delle Forze Armate: quella è il 4 novembre».

Io vi ci manderei per 3 giorni in guerra, pagliacci destroidi. Magari così fate qualche passo indietro sul #PeaceAndLove .#FestadellaRepubblica poi NON significa Festa delle Forze Armate: quella è il 4 novembre. pic.twitter.com/oQ3kG2umWL — Francesco Fatone (@fran_fatone) June 2, 2019

Ma sui social non è mancata l’ironia. «Guerra non fa nessuno grande», ha twittato il profilo dedicato a Yoda, il celebre personaggio di Guerre Stellari.

Guerra non fa nessuno grande. pic.twitter.com/i3gcNPynIV — Yoda (@PoliticaPerJedi) June 2, 2019

Leggi anche: