Silenzio elettorale? No problem, ho ancora i social. La strategia di Giorgia Meloni

A postare il video è Giorgia Meloni che ha trovato un modo ironico per invitare gli italiani a sostenere la sua lista in corsa alle elezioni europee

«Siamo in silenzio elettorale e quindi non si può dire chi votare ma…» e l’inquadratura si sposta subito sui meloni. A postare questo video è Giorgia Meloni, in corsa alle elezioni europee, che ha trovato un modo ironico per invitare gli italiani a sostenere la sua lista. Un breve filmato che ha pubblicato su Twitter e che ha già fatto il giro della rete. «Devo aggiungere altro?» ha scritto la Meloni.

Devo aggiungere altro? 🍈🇮🇹 pic.twitter.com/wnc1Kej3p0 — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) May 26, 2019

Ma c’è anche Daniela Santanché che su Twitter ha scritto: «Io questo fine settimana coltivo meloni… e voi?». Il riferimento è a Giorgia Meloni: la senatrice, infatti, è candidata con Fratelli d’Italia alle elezioni europee.

Io questo fine settimana coltivo 🍈🍈🍈 Meloni… e voi? pic.twitter.com/UF5FJmGeyv — Daniela Santanchè (@DSantanche) May 25, 2019

Più esplicito Matteo Salvini, leader della Lega, che ha postato diversi messaggi sui social: «Con il voto alla Lega l’Italia rialza la testa! Oggi, dalle 7 alle 23, 5 minuti del tuo tempo e… vinciamo! Conto su di voi amici!». Il Ministro dell’Interno e vicepremier trascorrerà la sua giornata in un agriturismo in compagnia della figlia.

Bisogna però ricordare che, come abbiamo spiegato in un articolo precedente, scrivere messaggi elettorali sui social network a ridosso delle elezioni non viola nessuna norma.

Io, la Mirta e la nostra amica mucca.

Uuuna splendida giornataaa😊 pic.twitter.com/PlMz93iwYz — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 26, 2019

