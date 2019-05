«La Germania confina con...», i candidati italiani alle europee non ne azzeccano uno - Il video

«Quali Paesi confinano con la Germania?». È con questa innocente ed elementare domanda che Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, conduttori di Un Giorno da Pecora, hanno mandato nel pallone i candidati italiani alle Elezioni Europee 2019.

Le risposte sono state curiose, al limite del surreale. Per la candidata leghista Susanna Ceccardi, la Germania confina a Nord con un mare non meglio identificato, e con l’Ungheria.

Anche per Carlo Calenda (Pd) il Paese confini col Paese di Orban. Sabrina Pignedoli (M5s) va ancora più a est: la Germania, dice, confina con la Bielorussia.

Giorgia Meloni (FdI), nonostante la grande concentrazione impiegata per ricordare la cartina geografica europea, tenta – erroneamente – la carta Romania e quella Liechtenstein.

Alessandra Moretti (Pd) comincia bene menzionando l’Olanda, ma poi sbaglia citando la Spagna e anche la Gran Bretagna.

Alessandra Mussolini, molto più risoluta, chiosa: «Non è che non li so, è che non te li voglio dire. Mi rifiuto di dirlo!».

