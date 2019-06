Trump piomba nella terra della Brexit e insulta il sindaco di Londra. Khan: «Io fallito? È un fascista»

Il presidente Usa Donald Trump, in visita ufficiale nel Regno Unito, è già riuscito a spaccare l’establishment politico britannico tra entusiasti per il suo arrivo e nettamente contrari. Sullo sfondo, il Regno Unito è alla ricerca di conferme sui rapporti con l’alleato storico americano, soprattutto alla luce della grande incognita che ormai rappresenta la Brexit.

Prima ancora di imbarcarsi sull’Air Force One, Trump ha voluto elogiare sia Nigel Farage, da poco vincitore nelle elezioni europee con il suo Brexit Party, sia Boris Johnson, tra i vari papabili alla testa del partito conservatore e del Governo britannico, in sostituzione di Theresa May, la quale dovrebbe dimettersi a fine settimana dalla prima carica e, a breve, anche dalla seconda.

Prima di atterrare, Trump ha trovato il tempo anche di insultare il sindaco di Londra, Sadiq Khan, con il quale i rapporti non sono mai stati idilliaci. Il presidente Usa lo ha definito: «un perdente che dovrebbe occuparsi della criminalità di Londra e non di me”. Khan di tutta risposta ha chiamato Trump: «Un fascista”, che usa: «insulti infantili e rappresenta una minaccia di estrema destra».

L’insulto a Meghan Markle

In passato Trump aveva già collezionato una serie di scontri, sia con la sposa del Principe Harry, Meghan Markle, avendola definita «cattiva» in un’intervista registrata e in seguito anche con il sindaco di Londra, Sadiq Khan, reo di averlo criticato a sua volta, definendolo uno «stolto» e un «perdente».

.@SadiqKhan, who by all accounts has done a terrible job as Mayor of London, has been foolishly “nasty” to the visiting President of the United States, by far the most important ally of the United Kingdom. He is a stone cold loser who should focus on crime in London, not me…… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 June 2019

Il precedente in UK

L’ultima volta che Trump ha visitato il Regno Unito in vesti ufficiali, nel luglio del 2018, è stato accolto da migliaia di manifestanti e da un palloncino che lo ritraeva come un neonato, con tanto di pannolino, le cui immagini fecero successivamente il giro del mondo.

Il Presidente americano in quella occasione ha voluto comunque ribadire, in conferenza stampa con Theresa May, il rapporto «molto speciale» che legava il Regno Unito e gli Stati Uniti, riservando delle parole di elogio anche per i rivali politici di May, come Boris Johnson, allora ministero degli Esteri, e Farage, eroe della Brexit e suo personale amico.

Gli appuntamenti

Il presidente americano visterà prima Buckingham Palace per un banchetto con la Regina Elisabetta, l’incontro con Theresa May dovrebbe avere luogo domani a 10 Downing Street. Ma anche in questo caso sono previste manifestazioni e proteste da parte di migliaia di cittadini, intenti a ostacolare l’incontro con May, nonostante i divieti della polizia. Ma con l’incoraggiamento del Sindaco di Londra, uno dei nemici del Presidente.

Across the world, the far right is on the rise. They pick on minorities, the marginalised and the vulnerable to manufacture a false enemy and divide us.

Against this backdrop, London stands out as a beacon of hope. And that’s worth defending #LondonisOpenhttps://t.co/MLVtaD8GVB — Mayor of London (@MayorofLondon) 2 June 2019

