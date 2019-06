Multati i 18enni che hanno utilizzato il Bonus Cultura per comprare smartphone

Chi ha usato il Bonus Cultura in modo illegittimo sarà multato. Lo ha deciso la Corte di Cassazione con una sentenza che non riguarda soltanto i commercianti, ma anche 700 diciottenni di Caltanissetta che hanno usato i 500 euro introdotti dal governo Renzi per comprare uno smartphone.

Il bonus, che per legge deve essere speso in libri, biglietti per eventi, musei e altre attività culturali, è stato accettato da un negoziante ora accusato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

I giovani dovranno pagare una sanzione amministrative: ai sensi dell’articolo 316 ter del Codice penale, per una somma “indebitamente percepita” che non supera i 4 mila euro, la multa varia da 5.164 a 25.882 euro. Al commerciante sono stati sequestrati 317 mila euro, cifra pari al totale dei voucher incassati.

