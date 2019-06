L’Ue ci bacchetta, Conte prende in mano la trattativa (e “silenzia” Salvini e Di Maio)

La data cerchiata nel calendario è il 9 luglio: i ministri economici degli Stati dell’Ue si riuniranno per decidere sulla proposta avanzata dalla Commissione europea di avviare una procedura di infrazione (per debito eccessivo) nei confronti dell’Italia.

A trattare con Bruxelles sarà il presidente del Consiglio Conte, come già era successo dopo l’approvazione della manovra economica. Il premier sembra avere “intascato” dai due vice-premier la loro promessa ad abbassare i toni in questa fase così delicata.

Conte, inoltre, non esclude le dimissioni qualora dai due vice non arrivassero «i fatti». Sulle pagine del Corriere afferma di non sciogliere la riserva sull’eventualità di rimettere l’incarico e lo fa citando Ungaretti: «Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie».

Se Luigi Di Maio ha accusato il governo Pd «per i debiti fatti tra il 2017 e il 2018», Matteo Salvini ha puntato l’attenzione «sulle regole europee da cambiare». Viste le tensioni delle ultime settimane, le reazioni dei due leader politici alla bocciatura da parte della Commissione Ue potevano avere “decibel” ben più alti.

Toni bassi visto che l’ipotesi di una manovra bis – che tutti negano nel Governo – potrebbe scatenare davvero la fine dell’esecutivo Conte. I due vice-premier si vedranno il 6 giugno, entrambi invitati al convegno di Confcommercio a Roma: potrebbe essere la prima occasione di incrociarsi dopo il ricevimento al Quirinale. Anche se per Salvini «basta una telefonata per parlarsi nel 2019», non serve insomma incontrare subito Luigi Di Maio di persona.

In attesa della risposta ufficiale dell’Italia alla Commissione Ue, il presidente del Consiglio Conte ha però divulgato una nota (piena di particolari) su quello che il governo ha intenzione di fare per evitare la procedura di infrazione. Bruxelles ha chiesto nel 2020 una riduzione della spesa pubblica dello 0,1%.

Il premier ha anche ricordato che l’esecutivo gialloverde ha già «presentato una serie di giustificazioni (i cosiddetti fattori rilevanti) per il mancato rispetto della riduzione del rapporto debito/PIL nel 2018». Lo schema della nota di Palazzo Chigi è stato concordato con il ministro dell’Economia Tria. Dopo le “giustificazioni’, sono arrivate le previsioni: «Sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, la minore spesa ragionevolmente risulterà pari ad un ulteriore 0,07 percento del PIL e l’indebitamento netto si attesterebbe al 2,1 per cento del PIL». Dal Vietnam, è tutto.