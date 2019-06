Procedura d’infrazione Ue: Di Maio accusa i governi precedenti e racconta le cose a metà

Il 5 giugno 2019 nella pagina Facebook di Luigi Di Maio viene pubblicato un post critico nei confronti della procedura di infrazione annunciata da Pierre Moscovici in un tweet.

Secondo il ministro dello sviluppo economico la procedura di infrazione riguarda il debito prodotto dal Partito Democratico nel 2017 e 2018:

Dal sito della Commissione europea è possibile consultare la relazione del 5 giugno 2019 relativa al debito italiano. Vengono si citati i dati relativi al 2017 e il 2018, ma nello stesso documento si cita che la Commissione aveva esaminato il caso italiano tenendo conto del programma di stabilità 2019 presentato dall’Italia alla Commissione stessa il 19 aprile 2019:

Based on notified data and the Commission 2019 spring forecast, Italy did not comply with the debt reduction benchmark in 2018 (gap of some 7 ½% of GDP) (see Table 1). Overall, Italy’s lack of compliance with the debt reduction benchmark in 2018 provides evidence of a prima facie existence of an excessive deficit within the meaning of the SGP before considering all factors as set out below. Moreover, based on both the government plans and the Commission 2019 spring forecast, Italy is not expected to comply with the debt reduction benchmark either in 2019 (gap of some 5% and 9% of GDP, respectively) or in 2020 (gap of some 4 ½% and 9 ¼% of GDP respectively).