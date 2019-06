Quei 480mila euro che la Lega ha versato a una barista: le anticipazioni di Report

Come vengono gestiti i soldi della nuova Lega di Salvini? A spiegarlo è Report con una puntata, che andrà in onda stasera alle 21.20 su Rai 3, secondo cui 480mila euro di fondi pubblici sarebbero finiti nelle mani della cognata di Alberto Di Rubba, direttore amministrativo del gruppo parlamentare della Camera.

La causale? Comunicare le attività del gruppo sui canali social. Peccato che la cognata di Di Rubba sia una barista, a capo di una società che in appena 8 giorni dalla nascita avrebbe fatto affari d’oro col gruppo parlamentare al Senato della Lega.

Un contratto che sarebbe stato interrotto dopo qualche mese, come svelato da una fonte anonima a Report: «Una parte di quei soldi incassati dal gruppo della Lega, circa 87mila euro, sono stati girati ad alcuni membri dello staff del ministro Matteo Salvini».

Gli affari d’oro di Francesco Barachetti

La Barachetti Service, società di ristrutturazioni di Francesco Barachetti, un fornitore del Carroccio, intanto, avrebbe ottenuto lavori per 1,5 milioni di euro da parte della Lega Nord, della Lega di Salvini e della Pontida Fin, l’immobiliare del partito. Tutti nel periodo 2016-2018.

La cosa strana è, però, che una parte di quei soldi sarebbe tornata indietro. Come ricostruito da Report, Barachetti, a sua volta, avrebbe erogato denaro (circa 400mila euro, versati nello stesso periodo in cui avrebbe percepito soldi dalla Lega, come ricostruito dal giornalista Giovanni Tizian dell’Espresso) verso i “cassieri” del partito: Andrea Manzoni, revisore contabile del gruppo al Senato della Lega, il tesoriere Giulio Centemero e il direttore amministrativo del gruppo parlamentare alla Camera Alberto Di Rubba.

Leggi anche: