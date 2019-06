Arrestato Arata, il consigliere per l’energia della Lega. In cella anche il re dell’eolico Nicastri

L’imprenditore è indagato anche a Roma, con l’accusa di aver versato una tangente all’ex sottosegretario leghista Siri per far approvare alcuni provvedimenti favorevoli all’eolico

A due mesi dall’inchiesta che ha coinvolto anche l’ormai ex sottosegretario leghista Armando Siri, la procura di Palermo ha ordinato altri quattro arresti illustri: Francesco Paolo Arata, il consulente per l’Energia della Lega, e il figlio Francesco; Vito Nicastri, il “re dell’eolico” considerato vicino al boss mafioso Matteo Messina Denaro e suo figlio Manlio. Le accuse, come racconta Salvo Palazzolo su Repubblica, sono di intestazione fittizia, con l’aggravante di mafia, corruzione e autoriciclaggio.

L’arresto, riferisce l’Ansa, è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari di Palermo Guglielmo Nicastro su richiesta della Direzione distrettuale antimafia guidata dal procuratore Francesco Lo Voi. Gli Arata sono indagati da mesi per un giro di mazzette alla Regione siciliana che coinvolge anche Nicastri, tornato in cella già ad aprile perché dai domiciliari continuava a fare affari illegali. Nel business c’erano anche gli Arata che, secondo i pm, di Nicastri sarebbero soci.

Sequestrate anche 8 società

«Dalle perquisizioni del 17 aprile scorso – scrive Palazzolo – sono emersi riscontri importanti alle ipotesi d’accusa, così la svolta nell’indagine, condotta dal procuratore aggiunto Paolo Guido e dal sostituto Gianluca De Leo. Le richieste dei pm sono state accolte dal gip Guglielmo Nicastro».

La Procura di Palermo ha anche disposto il sequestro di otto società che operano nel campo delle energie rinnovabili, settore in cui hanno investito gli indagati, aggiunge l’Ansa. A Nicastri, ritenuto dagli inquirenti tra i finanziatori della latitanza del boss Matteo Messina Denaro, tanto che la Procura ne ha recentemente chiesto la condanna a 12 anni per

concorso in associazione mafiosa, il gip non ha dato l’aggravante dell’avere favorito Cosa nostra che, invece, gli era stata contestata dai pm. Nella misura cautelare però il gip lancia l’allarme «sull’elevato rischio di infiltrazioni di Cosa nostra» negli affari degli Arata e dei Nicastri.

Arata e il caso Siri

Arata – socio in affari di Nicastri – è indagato anche a Roma insieme all’ex sottosegretario alle Infrastrutture leghista Armando Siri nella tranche dell’inchiesta finita nella Capitale. Secondo le accuse l’imprenditore avrebbe pagato a Siri una tangente da 30mila euro per proporre alcuni emendamenti al Def – mai approvati – che avrebbero dovuto favorire incentivi connessi al mini-eolico, settore in cui Arata opera con Nicastri.

«Di quella mazzetta – scrive Repubblica – Arata parlò al figlio Francesco e al figlio del “re” dell’eolico, Manlio nel settembre scorso. E il fascicolo è passato per competenza territoriale nella Capitale».

La notizia dell’inchiesta aveva provocato un duro scontro nel Governo, e portato alle dimissioni forzate di Siri, “licenziato” dal presidente del Consiglio Conte dopo una lunga battaglia tra la Lega e il M5s.

Immediato l’affondo di Nicola Morra, presidente della Commissione parlamentare antimafia in quota 5 Stelle. «Ora in Regione Sicillia chi aveva dato le concessioni per i due parchi eolici in questione con grande leggerezza dovrà fornire risposte».