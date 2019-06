Forte scossa di terremoto avvertita a est di Roma: magnitudo 3.7, metro C bloccata

Una scossa di terremoto è stata avvertita a Roma, poco prima delle 22.45. Secondo l’Ingv, la prima stima automatica del sisma è stata di magnitudo 3.7 con epicentro alla profondità di 9 km a circa 14 km nella zona est della Capitale, a 3 km da Colonna, non lontano dal comune di Zagarolo.

La linea C della metropolitana è stata sospesa in via precauzionale. Al momento sono le squadre dei vigili del fuoco sono impegnate nella verifica di eventuali danni. Al momento non risultano feriti né abitazioni danneggiate.

La paura dopo la scossa ha spinto diverse persone per strada, soprattutto nei quartieri del quadrante est della Capitale, come riporta l’Ansa. Molti i cittadini che stanno contattando in questi minuti il 112, soprattutto per chiedere informazioni.

#23giugno 22:43, scossa #terremoto ML 3.7 registrata a Colonna (RM), nella zona dei Castelli Romani: al momento nessuna richiesta di soccorso né segnalazione di danni sono giunte ai #vigilidelfuoco tramite il NUE 1-1-2 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) June 23, 2019

Notizia in aggiornamento