Requiem per i minibot. Giorgetti: «Ma ancora credete a Borghi? Inverosimili, se no li farebbero tutti»

Giancarlo Giorgetti ci ripensa. Dopo aver difeso appena due settimane fa la plausibilità dell’idea di Claudio Borghi, il sottosegretario leghista fa marcia indietro sui minibot. I buoni del tesoro di piccolo taglio non sono una «soluzione possibile» per risolvere il debito della pubblica amministrazione.

«C’è ancora chi crede a Borghi? Ma vi sembrano verosimili i minibot? Se si potessero fare, li farebbero tutti», dice dallo SwissTech Centre di Losanna, dove si discute in vista del voto di domani, quando i membri del CIO voteranno per le Olimpiadi invernali del 2026 con Milano – Cortina opposta a Stoccolma -Aare.

Lo scorso 8 giugno, durante un convegno dei Giovani di Confindustria, Giorgetti li aveva difesi contro il ministro del Tesoro Giovanni Tria, che durante il G20 in Giappone aveva bocciato categoricamente i minibot. «Al Monopoli giocavo anche io da piccolo», aveva detto Giorgetti. «Si gioca minimo in due e fino a sei, ho studiato bene le regole, e se dai fiducia alla moneta, questa acquista valore».

La reazione di Borghi

Da parte sua, il presidente della Commissione Bilancio della Camera, il leghista Borghi, ha reagito glissando i toni: «’Poverino, Giorgetti è lì che aspetta una cosa importante come le Olimpiadi e gli rompono le scatole con i minibot – ha risposto ai microfoni di radio Capital – È probabile che poi uno sbotti».

E sul fatto che i minibot siano «inverosimili», Borghi ha poi aggiunto: «Sono verosimili, vero è che non sono mai stati fatti. È una cosa che abbiamo discusso tante volte, anche di recente, Salvini è d’accordo. Non c’è alcun incidente con Giorgetti. Certo è una cosa molto coraggiosa, difficile da portare a casa viste le reazioni negative di mezzo mondo».

Sulla frase di Giorgetti: «C’è qualcuno che crede ancora a Borghi», il deputato leghista ha detto di non credere a quei: «Virgolettati delle agenzie, tante volte hanno scritto cose mie che non stavano né in cielo né in terra».

