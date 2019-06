Solo 3 elettori su 10 hanno votato lo stesso partito negli ultimi 5 anni

Sono giorni decisivi per le scelte del governo Conte e per i rapporti del nostro Paese con l’Europa. L’Istituto Demopolis ha analizzato gli umori dell’opinione pubblica sul futuro dell’esecutivo: Lega–M5S devono andare avanti oltre l’estate? Ritiene di sì il 51% degli italiani. Per 4 intervistati su 10, invece, sarebbe preferibile aprire la crisi e tornare alle urne in settembre.

Significative risultano le differenze, rilevate da Demopolis per il programma Otto e Mezzo, negli orientamenti degli elettorati delle 2 forze di governo: favorevole alla prosecuzione dell’esperienza giallo-verde si dichiara l’80% degli elettori 5 Stelle e, in misura minore, il 56% degli elettori di Matteo Salvini. Di segno opposto l’orientamento degli elettori del Partito democratico, parte dei quali manifesta comunque alcuni dubbi su un voto a fine estate.

Ritorno alle urne? Lega prima

Il Barometro Politico di giugno dell’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, ha misurato il peso odierno dei partiti nel voto per la Camera. Se si tornasse alle urne, la Lega otterrebbe il 35,2%, incrementando di quasi un punto il consenso ottenuto alle Europee. Il PD di Nicola Zingaretti si confermerebbe secondo partito, con il Movimento 5 Stelle, in lieve ripresa, stimato oggi al 18,5%. Molto distanziati, ed ormai di fatto affiancati intorno al 7%, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Sotto il 3% le altre liste minori.

Bassa fedeltà

«Le elezioni del 26 maggio scorso – spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento – hanno confermato l’estrema mobilità del voto nel nostro Paese, con un livello di “fedeltà” sempre più basso tra una tornata elettorale e l’altra. Sono appena 3 su 10 gli elettori che hanno votato lo stesso partito dal 2014 ad oggi: il 70% degli italiani ha modificato negli ultimi 5 anni il proprio comportamento elettorale».

Nota informativa – L’indagine è stata effettuata dall’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, il 19 e il 20 giugno 2019 per Otto e Mezzo su un campione stratificato di 1.500 intervistati, rappresentativo dell’universo della popolazione italiana maggiorenne. Supervisione della rilevazione demoscopica di Marco E. Tabacchi. Coordinamento di Pietro Vento, con la collaborazione di Giusy Montalbano e Maria Sabrina Titone. Approfondimenti su: www.demopolis.it

di AGI

Leggi anche: