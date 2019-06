Salvini boccia l’idea M5s della Tav leggera: «A me piacciono i treni che corrono»

Il dossier Tav è in mano al presidente del Consiglio Conte da mesi, ma Matteo Salvini torna a proporre un’accelerazione sul tema: «A me piacciono i treni che corrono. C’è un progetto in itinere, spero che la lezione di ieri delle Olimpiadi sia servita».

Le parole di Salvini arrivano a pochi giorni dall’intervista a Repubblica al vice-ministro dell’Economia Laura Castelli, di solito molto vicina alle istanze No Tav che aveva però citato una soluzione di compromesso a cui stanno lavorando alcuni sindaci della Valsusa (l’ipotesi Nilo- Tav che si propone di ricorrere a mini- Tav per conciliare posizioni tanto diverse nel governo sulla Torino-Lione. Il segretario leghista ha bocciato invece questa ipotesi: «La Tav ‘leggera’? Un treno passa sotto la montagna o no. Tertium non datur».

L’Italia e la Francia dovranno chiarire entro luglio se e come intendono portare avanti il progetto Tav per non rischiare di perdere i fondi ancora a disposizione.

«È da mesi che si discute del tema Tav, il tema è in mano al premier Conte che sta discutendo con la Francia, vedremo quale sarà l’esito di questa discussione, poi capiremo quale sarà il percorso che riguarderà il Paese. Io ho piena fiducia nel lavoro che sta facendo Conte», ha detto la sindaca di Torino, Chiara Appendino. E proprio nel capoluogo piemontese, il 5 luglio, dovrebbe tenersi l’assemblea tra attivisti 5 Stelle e Luigi Di Maio dove si parlerà (soprattutto) di questa dibattuta opera pubblica.