Ventura verso Salerno, l’ex CT riparte dalla serie B

Se ne parla da giorni. Ora potrebbe diventare tutto vero. L’ ex commissario tecnico della Nazionale, considerato da molti tifosi come uno dei principali responsabili della mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali di Russia 2018, può ripartire dalla Salernitana del duo Lotito-Mezzaroma.

Ventura, per il quale é pronto un contratto annuale, sta per sostituire il partente Leonardo Menichini, che, richiamato come salvatore della patria, ha firmato la salvezza della Salernitana nel play out contro il Venezia. Ventura ha sbaragliato la concorrenza.

Dopo la infelice esperienza dello scorso anno al Chievo (quattro partite, tre sconfitte e un pareggio), l’ex CT può rimettersi in gioco in serie B, campionato che ha vinto per tre volte. L’ ultima nel 2012 sulla panchina del Torino.

