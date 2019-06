Coppa del mondo femminile: Italia e Olanda si giocano la semifinale – La diretta

Il primo tempo di Italia-Olanda finisce 0-0. È stata una partita equilibrata, tosta, con buone occasioni costruite da una parte e dall’altra. Il caldo torrido non sta aiutando le giocatrici in campo: per alleviare la fatica si faranno due “pit stop” entrambi al trentesimo di ogni fase di gioco. L’Italia arriva da due all’Australia, cinque alla Giamaica, due alla Cina nei quarti di finale e da una sola partita persa – di misura e con la qualificazione in tasca – col Brasile. Fin qui, il cammino della Nazionale italiana femminile di calcio ai Mondiali è stato luminoso, ma oggi Gama, Bonansea e le altre azzurre stanno affrontandoo una squadra più forte e preparata delle avversarie precedenti: l’Olanda. La vincitrice andrà in semifinale contro la vincitrice di Germania-Svezia. L’altra semifinale è già decisa: sarà Stati Uniti-Inghilterra. Forza azzurre!

La diretta

66′ – Giallo per Guagni per proteste. Punizione a favore delle olandesi

63′ – Palla oltre il palo per l’Olanda

55′ – Cambio per l’Olanda con Van de Sanden che abbandona il campo per lasciare il posto a Beerensteyn

53′ – Altro cambio per l’Italia: esce Bonansea ed entra Sabatino

49′ – Miedema sfiora cross servito da Van de Sanden, ma è un nulla di fatto

46′ – Il secondo tempo inizia con un cambio: fuori Bartoli, entra Boattin

45′ – Cinque minuti di recupero

40′ – Cartellino giallo per Linari per atterramento Miedema, calcio di punizione per l’Olanda

36′ – Giacinti sbaglia il tiro, palla fuori dalla porta. Seconda occasione targata Italia persa

30′– Causa caldo torrido, l’arbitro Umpierrez chiama il primo “break”. Un minuto di pausa per le squadre

29′ – L’Olanda ci prova con una finta e un sinistro di Miedema ma trova Giuliani che blocca l’azione

17′ – L’Italia perde la prima occasione per segnare, Bergamaschi non trova il colpo vincente per entrare in porta

Fa caldo anche in Francia, allo stadio Hainaut di Valenciennes

13′ – Sempre 0-0, Bonansea recupera un pallone sulla trequarti piombando verso l’area olandese

3′ – Mentre le due squadre si studiano, un paio di curiosità:

Questa è la prima partita in cui si sfidano due ct donne

L’Olanda ha dato vita al calcio femminile per nazioni, ma fino al 2009 non si era mai qualificata a un europeo

#ItaliaOlanda | La curiosità 🔍



L’Olanda 🇳🇱 ha dato vita al calcio femminile per nazioni.



Nel 1971 ha participato alla 1^ partita internazionale riconosciuta dalla FIFA.



Eppure la sua affermazione è recentissima, prima del 2009 non era mai riuscita a qualificarsi all'Europeo. pic.twitter.com/uiXQqqC95H — Vita Sportiva (@vitasportivait) June 29, 2019

2′ – Anche in Francia fa caldissimo, ci saranno due pause per rinfrescarsi.

1′ – Calcio d’inizio: si parte! Ecco la formazione: