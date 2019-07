Roma è sommersa dai rifiuti, scatta la parodia di Nek: «L’Ama non c’è, è andata via» – Il video

Se non puoi risolvere un problema allora prendila a ridere. L’idea è venuta a Federico Saliola, attore e speaker radiofonico romano che, avvalendosi della base musicale originale di Laura non c’è, storico brano del 1997 di Nek, ne ha fatto una parodia basata sull’emergenza rifiuti che in questi giorni coinvolge Roma e l’Ama, la società che si occupa della raccolta rifiuti.

“L’Ama non c’è è andata via

L’Ama non passa a casa mia

Da Pietralata all’Aurelia

L’Ama non passa e si sa

Qui c’è una puzza da spezzare il fiato

Fa male e lei lo sa

Che l’Ama non è mai passata”

Il brano dura circa due minuti e mezzo, tra riferimenti ai quartieri più famosi di Roma e ai disagi provocati dall’allarme che in questo ultimo mese ha inghiottito la città. Dall’inizio del mese in molte zone della città si vive tra cumuli di rifiuti ammassati intorno ai cassonetti. C’è chi grida all’emergenza igienico-sanitaria.

Le Asl stanno svolgendo monitoraggi e verifiche, mentre i miasmi salgono dai bordi delle strade alle finestre delle case, complice il grande caldo. Il problema si è aggravato con la comparsa delle larve nelle zone con più densità di rifiuti, cosa che ha fatto scattare le prime bonifiche effettuate proprio dalle Asl.

