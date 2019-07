Mondiali calcio femminile, giocatrice Usa criticata per aver gettato a terra la bandiera

La giocatrice degli Stati Uniti Allie Long presa di mira sui social per aver gettato a terra la bandiera statunitense durante i festeggiamenti per la vittoria della Coppa del Mondo.

Per andare ad esultare insieme con le compagne di squadra, Megan Rapinoe ed Alex Morgan, durante le celebrazioni post-partita, Allie Long ha lasciato cadere sul rettangolo verde la bandiera a stelle e strisce, andando vicino a calpestarla. La compagna di squadra Kelley O’Hara ha spostato in tempo la bandiera, evitando un’ulteriore polemica.

@ALLIE_LONG I understand the excitement of the moment, but please NEVER disrespect the 🇺🇸 flag by dropping it on the ground! pic.twitter.com/OdPJqAP6r4

Il gesto, in apparenza involontario, ha fatto scatenare la rabbia del web che ha fortemente criticato la giocatrice per aver lasciato cadere a terra la bandiera a stelle e strisce.

«Congratulazioni per la vostra/nostra vittoria, ma potresti per favore rispettare la bandiera degli Stati Uniti e non gettarla a terra?». La compagna, Kelley O’Hara, che è corsa a raccoglierla è stata accolta da alcuni come un eroe: «Kelley, sei l’eroe di cui abbiamo bisogno», si legge su Twitter.

Hi @ALLIE_LONG we all want to celebrate this awesome victory with you but when players disrespect our flag, you make it impossible for the vast majority of the country. cc: @ussoccer @USWNT https://t.co/Uj6sTvZWgQ

Innumerevoli i commenti aggressivi o violenti: «Una mancanza di rispetto della grande Nazione sulla televisione nazionale. Sono sicuro che la Francia ti aprirà le porte per la cittadinanza con il tuo tipo di disonore e mancanza di rispetto».

«Dovresti imparare come rispettare la nostra bandiera. Non buttarla a terra. Alcuni di noi hanno combattuto per quella bandiera!! E tu!! Merito rispetto per le mie stelle e strisce!!», scrive un ex militare su Twitter.

You should learn how to respect our flag by not throwing it on the ground!!! Some of us fought for that flag!! And you!! Respect is deserved for my stars and stripes!! pic.twitter.com/pXRTHUa2Tv