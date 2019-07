Universiadi 2019, Carlotta Ferlito è medaglia d’oro: «Sono terrona dentro» – Il video

Carlotta Ferlito, ginnasta catanese classe ’95, si è emozionata davanti al pubblico di Napoli. Per l’Italia è la quarta medaglia d’oro della competizione

Medaglia d’oro nella ginnastica artistica per Carlotta Ferlito, la ginnasta catanese che ha conquistato le Universiadi di Napoli. Nella specialità corpo libero, ha sbaragliato la concorrenza e preceduto sul podio la giapponese Aiko Sugihara e la russa Uliana Perebinosova. Si tratta della quarta medaglia d’oro per l’Italia nella competizione.

Il commento a caldo

Al termine dell’esibizione, la Ferlito si è emozionata e, intervistata da Alanews, ha dichiarato: «La gara è andata molto bene, forse potevo fare qualche arrivo più pulito ma è bastato per vincere la medaglia d’oro. Io sono terrona dentro, mi trovo meglio con le persone espansive. Il pubblico a Napoli è pazzesco, ho gareggiato in palazzetti più grandi ma il calore che ho provato qui non l’ho mai trovato da nessuna parte».

Chi è Carlotta Ferlito

Carlotta Ferlito, classe 1995, è membro della Nazionale italiana di ginnastica artistica, ha partecipato ai Giochi olimpici giovanili di Singapore ma anche alle Olimpiadi di Londra 2012, a quello di Rio de Janeiro del 2016, ai Mondiali di Tokyo 2011 e ha un vasto seguito di pubblico anche grazie alla sua partecipazione al programma Ginnaste – vite parallele, la serie che raccontava le vicende di sette ginnaste su Mtv. Caporale dell’Esercito italiano, viene da una famiglia che aveva già militato nel mondo sportivo: dal padre al nonno paterno.

https://www.instagram.com/p/BzoDEL0IFh1/

Legatissima alla sua Catania, dove va spesso, è tifosa della Juventus e ha scritto tre libri. Quasi 700mila i fan che la seguono su Instagram contro i 185mila di Twitter: decine le fan page dedicate alla ginnasta.

