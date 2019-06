La capitana della Nazionale di calcio Usa sfida Trump: «In caso di vittoria ai Mondiali, non lo incontrerò»

Mentre in Italia Matteo Salvini è alle prese con la capitana della Sea Watch che ha forzato il blocco, fregandosene di fatto del suo decreto sicurezza bis, negli Stati Uniti c’è un’altra capitana che sta facendo incavolare Donald Trump.

Si chiama Megan Rapinoe ed è la titolare della squadra Usa nei mondiali di calcio femminile. Prima la 33enne si è rifiutata di cantare l’inno nazionale, poi ha annunciato di non volere andare alla Casa Bianca se la sua squadra dovesse vincere i mondiali. Due prese di posizione che hanno fatto andare su tutte le furie il presidente che, come al solito, ha sfogato la propria ira su Twitter.

….invited Megan or the team, but I am now inviting the TEAM, win or lose. Megan should never disrespect our Country, the White House, or our Flag, especially since so much has been done for her & the team. Be proud of the Flag that you wear. The USA is doing GREAT!