Sea Watch: «Stiamo entrando in acque italiane». Salvini: «Nessuna autorizzazione. Schiererò forza pubblica»

La nave Sea Watch 3, con a bordo 42 migranti, sta entrando in acque territoriali italiane “in stato di necessità”. Lo comunica la stessa Ong tedesca.

«Useremo ogni mezzo lecito per fermare una nave fuorilegge, che mette a rischio decine di immigrati per uno schifoso giochino politico. Non darò l’autorizzazione allo sbarco a nessuno». Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini nel corso di una diretta Facebook.

«Il comandante ha deciso di entrare a Lampedusa? Sappia che l’autorizzazione allo sbarco non c’è, schiero la forza pubblica, il diritto alla difesa dei nostri confini è sacra», ha continuato il vicepremier della Lega.

«Mi sono rotto le palle di vedere l’Italia trattata come un paese di serie B. Chi sbaglia paga. La nostra pazienza è finita. L’Olanda ne risponderà», ha chiarito Salvini.

L’annuncio del capitano

«Ho deciso di entrare in porto a Lampedusa. So cosa rischio ma i 42 naufraghi a bordo sono allo stremo. Li porto in salvo», ha dichiarato poco prima la comandante della Sea Watch, Carola Rackete. In 14 giorni, lamenta la ong, «nessuna soluzione politica e giuridica è stata possibile, l’Europa ci ha abbandonati. La nostra Comandante non ha scelta».

Ma il capo del Viminale controbatte: «Chi se ne frega delle regole ne risponde, lo dico anche a quella sbruffoncella della comandante della Sea Watch che fa politica sulla pelle degli immigrati pagata non si sa da chi».

La Commissione europea era in contatto con vari Stati per trovare una collocazione ai migranti a bordo della Sea Watch fermi da due settimane a largo di Lampedusa. Lo ha fatto sapere un portavoce della Commissione.

L’annuncio della Commissione

«La Commissione ha ricevuto una richiesta di sostenere in maniera proattiva gli Stati membri che cercano soluzioni di ricollocamento per le persone che si trovano a bordo della Sea Watch una volta sbarcati», ha detto il portavoce.

La Ong lancia raccolta fondi per pagare assistenza legale a capitana

Intanto la capitana della Sea Watch Carola Rackete non cambia idea. Nonostante la Corte di Strasburgo abbia respinto il ricorso presentato dalla Ong, la donna sembra ancora decisa a forzare il blocco e far sbarcare i migranti, fermi da due settimane al largo di Lampedusa. «Sono responsabile per le 42 persone salvate in mare e che non ce la fanno più. Le loro vite sono più importanti di qualsiasi gioco politico», ha detto la 31enne.

Per sostenerla in questa azione, la Sea Watch ha lanciato una raccolta fondi per assicurare che Rackete abbia la tutela legale necessaria una volta fatta attraccare la nave a Lampedusa. «Se il nostro capitano Carola segue la legge del mare, che le chiede di portare le persone salvate sulla Sea Watch3 in un porto sicuro, potrebbe affrontare pesanti condanne in Italia. Aiuta a difendere i diritti umani, condividi questo post e fai una donazione per la sua difesa legale», scrive la Ong su Facebook.

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini rimane fermo sulla sua linea del no allo sbarco. «Non sbarcheranno nemmeno a Natale», aveva detto Salvini dopo l’appello lanciato dai migranti che chiedevano aiuto in un video: «Aiutateci, qui come in prigione».

Sea Watch: «I migranti sono disperati»

Dopo la decisione della Cedu, il ministro dell’Interno aveva commentato trionfale: «Anche Strasburgo ci dà ragione». I migranti, invece, sono «disperati» dopo la bocciatura del ricorso. «Si sentono abbandonati. Ci hanno detto che la vivono come una negazione, da parte dell’Europa, dei loro diritti umani», ha scritto la Sea Watch in un tweet.

🔵 Questa mattina abbiamo comunicato ai naufraghi la decisone della Corte di rigettare il ricorso.



Sono disperati. Si sentono abbandonati.



Ci hanno detto che la vivono come una negazione, da parte dell’Europa, dei loro diritti umani. pic.twitter.com/j5D9E8213V — Sea-Watch Italy (@SeaWatchItaly) June 26, 2019

Intanto in diverse città italiane, da Palermo a Torino, i cittadini stanno organizzando presidi di solidarietà per i 42 migranti fermi in mare da due settimane.

“Saremo lì ogni notte fin quando questa situazione disumana non sarà risolta”.



A Torino, il presidio di solidarietà davanti alla chiesa di San Dalmazzo per le persone a bordo di #Seawatch3.



Grazie ❤️

https://t.co/sw0ldmYXUR — Sea-Watch Italy (@SeaWatchItaly) June 26, 2019

Sullo stesso tema: