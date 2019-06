Gira un account Twitter della capitana Rakete. L’allarme della ong Sea Watch: «Chiede soldi, è falso»

«La nostra comandante Carola NON ha un account Twitter personale. In questo momento stanno comparendo alcuni account fake con raccolte fondi non di #SeaWatch». A specificarlo – in tutte le lingue – è la stessa ong su Twitter.

Da quando la comandante della nave Sea Watch 3, Carola Rakete, 31 anni, è entrata nelle acque territoriali italiane oggi, mercoledì 26 giugno, sfidando il divieto del Viminale e scatenando l’ira di Matteo Salvini – che l’ha definita «sbruffoncella» – per «portare in salvo» i 42 migranti a bordo perché «stremati», on line si rincorrono commenti di ogni sorta.

Oltre al solito, atteso copione di insulti sessisti e auguri di destini da non paventare al peggior nemico – meglio se a sfondo sessuale – sono cominciati a comparire, su Twitter, anche account fake della capitana della nave. Con interventi in inglese, e anche in italiano. (D’altro canto, Carola – quella vera – parla cinque lingue).

Tutto falso. La comandante della Sea Watch 3 «non ha un account Twitter personale». Lo conferma la ong tedesca, anche qui, in tutte le lingue.

Unsere Kapitänin #CarolaRackete hat keinen persönlichen Twitter-Account. Gefälschte Konten erscheinen gerade in ihrem Namen. Sie gehören NICHT zu ihr. Folgt uns, um auf dem Laufenden zu bleiben. #SeaWatch3 — Sea-Watch (@seawatchcrew) June 26, 2019

Il fake è già stato rimosso, grazie probabilmente alle segnalazioni degli utenti.

Our captain #CarolaRackete does not have a personal Twitter account. Fake accounts are appearing in her name right now. They do NOT belong to her. Follow this account to stay tuned. #IoStoConCarola — Sea-Watch International (@seawatch_intl) June 26, 2019

📣 La nostra comandante Carola NON ha un account Twitter personale.



In questo momento stanno comparendo alcuni account fake con raccolte fondi non di #SeaWatch.



In tantissimi ci state chiedendo ❤️



Per darci una mano potete farlo qui con @betapdb.



👇🏼https://t.co/cwFHC23yfQ — Sea-Watch Italy (@SeaWatchItaly) June 26, 2019

