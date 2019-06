Sea watch, Conte risponde alla lettera di Salvini. L’appello del medico a bordo: «Aiuto, fa sempre più caldo»

È una settimana che la nave Sea Watch 3 è ferma al largo di Lampedusa: il ministro dell’Interno ha usato parole fortissime contro l’ong tedesca e, per applicazione del decreto Sicurezza bis, i 43 migranti a bordo dell’imbarcazione non possono scendere sulla terraferma. «Delinquenti» e «sequestratori di esseri umani», ha detto Matteo Salvini degli attivisti a bordo.

E il ministro dell’Interno ha deciso di spedire una lettera al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per sollecitare un’«energica nuova iniziativa di sensibilizzazione» nei confronti dei Paesi Bassi. La nave Sea Watch 3, benché gestita dall’omonima ong tedesca, batte bandiera olandese e la responsabilità ricade sull’autorità marittima che le ha concesso i permessi di navigazione.

«Caro Giuseppe, ti scrivo per condividere alcune riflessioni in merito alla perdurante condotta della nave Sea Watch 3 – inizia con queste parole la lettera di Salvini -. Reputo, in particolare, doveroso richiamare l’attenzione dei Paesi Bassi sul responsabile esercizio dei propri poteri sovrani sulla nave e sulle persone a bordo nonché sulla conseguente esigenza di porre in essere, prontamente ed efficacemente ogni azione necessaria, anche sotto il profilo dell’ordine pubblico, affinché sia assicurato il rispetto integrale del complessivo quadro normativo».

«Tale intervento – aggiunge Salvini prima di “un cordiale saluto” – appare essenziale per completare le recenti iniziative adottate dal nostro Governo sul controllo delle frontiere e in tema di contrasto all’immigrazione illegale. Iniziative che hanno segnato un concreto punto di svolta nella gestione dei flussi migratori illegali via mare, nel pieno rispetto dei diritti umani». La risposta del destinatario della lettera è arrivata direttamente da Bruxelles.

«Comprendo lo stallo che si è venuto a creare – ha detto a riguardo Giuseppe Conte durante la conferenza stampa al termine del Consiglio europeo -. Il presidente del Consiglio è sempre disponibile a intervenire in aiuto dei suoi ministri, anche del ministro dell’Interno. E devo dire che sono già prontamente intervenuto. Ho approfittato dei lavori del Consiglio europeo e attendiamo una risposta dai Paesi Bassi».

L’appello del medico a bordo

«Abbiamo molti pazienti con dolori qui non curabili a causa delle torture e non possiamo gestire la situazione ancora a lungo. Non vi parlo da medico, vi parlo da essere umano», sono queste le parole che Verena, il medico a bordo di Sea Watch, usa in un video-appello postato su twitter dalla Ong per tornare a chiedere un porto sicuro.

🔵 “Abbiamo molti pazienti con dolori qui non curabili a causa delle torture. Non vi parlo da medico, vi parlo da essere umano.

Aiutateci a trovare un porto sicuro. Per favore, aiutateci a far sbarcare queste persone dalla ns nave, ora”.



Verena, medico a bordo di #SeaWatch.



👇🏼 pic.twitter.com/DuQ5VI5XBF — Sea-Watch Italy (@SeaWatchItaly) 21 giugno 2019

«Per favore, aiutateci a far sbarcare queste persone dalla nostra nave, ora, hanno bisogno di cure mediche. Il mare è calmo ma sta facendo sempre più caldo soprattutto nella zona in cui stanno le persone. Quindi hanno problemi di disidratazione, cosa sulla quale non possiamo intervenire. Inoltre – continua il medico – abbiamo molte persone che hanno vissuto traumi e torture quindi hanno bisogno di supporto psicologico. E si trovano in uno spazio molto ristretto e non possiamo prevedere come potranno reagire allo stress che sta aumentando con il passare dei giorni».

Leggi anche: