Sea Watch, l’appello dei migranti: «Aiutateci, qui come in prigione». Salvini: «Non sbarcano neanche a Natale»

La nave Sea Watch è ancora al largo di Lampedusa, ma la capitana Carola Rackete sembra aver deciso: forzerà il blocco navale. Intanto i migranti hanno lanciato un appello dalla nave: «Aiutateci, qui come in prigione». Ma Salvini non cambia la sua linea dura: «Possono stare lì fino a Natale».

La replica di Salvini

Il ministro dell’Interno risponde alle parole della capitana della nave e ribadisce che la Sea Watch non sbarcherà in Italia: «In 13 giorni se avessero avuto veramente a cuore la salute dei migranti sarebbero andati e tornati dall’Olanda». E se il comandate si dirigesse verso Lampedusa, come annunciato, «scatterebbe il decreto sicurezza bis con il sequestro della nave e la multa fino a 50mila euro», ha annunciato Salvini.

Intanto sull’intervento richiesto dalla Sea Watch a Strasburgo Salvini ribadisce: «Nel pomeriggio aspettiamo la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sul ricorso della Sea Watch, ma qualunque sarà la decisione di Strasburgo, la nostra linea non cambia. È una nave olandese di una ong tedesca, il problema lo risolvano Berlino e Amsterdam».

L’appello dei migranti

«Non ce la facciamo più, qui siamo come in prigione, aiutateci a sbarcare presto, a mettere i piedi giù da questa barca». È l’appello lanciato dai migranti «stremati» che si trovano a largo di Lampedusa ormai da quasi due settimane. «Siamo tutti stanchi, esausti, stremati. Pensate ad una persona appena uscita di prigione e fuggita dalla Libia che ora si trova qui seduta o sdraiata», dice un migrante in un video postato su Facebook dal “Forum Lampedusa solidale”.

Le parole della capitana

Carola Rackete – che è al comando della nave della Ong con a bordo i 42 migranti soccorsi ormai tredici giorni fa – rompe gli indugi in un’intervista al quotidiano la Repubblica: «Entro nelle acque italiane e li porto in salvo a Lampedusa. Sto aspettando cosa dirà la Corte europea dei diritti dell’uomo. Poi non avrò altra scelta che sbarcarli lì».

Così Carola Rackete ha deciso di sfidare il ministro degli Interni Matteo Salvini, consapevole che, visto quanto previsto dal decreto Sicurezza bis, attraccare in un porto italiano potrebbe costare il sequestro della nave.

Fra i migranti a bordo, riferisce la capitana, anche tre minori di 11, 16 e 17 anni, che in Libia hanno subito abusi. «Il 14 giugno ho fatto richiesta al Tribunale dei minorenni di Palermo perché prendesse in carico il loro caso – sostiene ancora Rackete – Non mi ha risposto nessuno».

Le alternative? «Malta ha negato l’autorizzazione» e la Tunisia «non ha una normativa che tuteli i rifugiati». Quindi, la decisione di fare rotta su Lampedusa. Rackete sembra consapevole delle ripercussioni che la sua decisione potrebbe avere: «La mia scelta avrà conseguenze legali anche sul capo missione – riferisce sempre a la Repubblica – sul proprietario della nave e sulle persone di Sea Watch che a terra lavorano con noi. Rischiano di essere accusati di reati gravissimi».

Ma oltre che come comandante «che deve fare ciò che un capitano di nave non dovrebbe fare: cercare un porto di sbarco», Carola Rackete sente anche un dovere etico nei confronti dei naufraghi che ha soccorso, ragione per cui ha deciso tempo fa di dedicarsi all’attività sulle imbarcazioni delle Ong:

«La mia vita è stata facile, ho potuto frequentare tre università, a 23 anni mi sono laureata. Sono bianca – continua – tedesca, nata in un Paese ricco e con il passaporto giusto. Quando me ne sono resa conto, ho sentito l’obbligo morale di aiutare chi non aveva le mie stesse opportunità».

