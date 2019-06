In stallo lo sbarco della Sea Watch a Lampedusa. Presidio leghista sul molo: «Qui non sbarcano»

Dopo il tentativo da parte della comandante Carola Rackete, sostenuta da una campagna della Rete Antifascista, di forzare il blocco navale e l’intervento delle autorità italiane, la nave Sea Watch si trova ancora a due miglia a largo delle coste di Lampedusa. Nella notte, dopo che la guardia di finanza ha controllato i documenti dell’equipaggio, l’autorizzazione allo sbarco non è arrivata.

Mentre il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha minacciato di sospendere il trattato di Schengen e non identificare gli immigrati in arrivo in Italia se l’Europa non si farà carico dei migranti, il sindaco Pd di Livorno, nella serata di ieri 26 giugno si era dichiarato disponibile ad aprire il porto alla Sea Watch e a concedere lo sbarco a 42 naufraghi a bordo.

23.50 Matteo Salvini su Facebook ribadisce il blocco del porto di Lampedusa, mentre la nave Sea Watch3 si trova a mezzo miglio dall’imbocco del porto lampedusano con 42 naufraghi a bordo: «Sono pronto anche a contravvenire ad alcune normative europee, ad esempio a non identificare più gli immigrati che arrivano in Italia – ha detto su Rete4 nel video diffuso su Facebook – così ognuno sarà libero di andare dove meglio crede. Siamo il terzo Paese per contribuzione alla Ue… Pago, mi danno l’infrazione e quando ho un barcone straniero che viola le nostre leggi se ne fregano… no, così non funziona. L’immigrazione – ha aggiunto il ministro dell’Interno – non può essere gestita da navi fuorilegge: siamo pronti a bloccare qualunque tipo di illegalità. Chi sbaglia, paga. P.S. L’Europa? Assente, come sempre».

23.00 La storica esponente della Lega a Lampedusa, Angela Maraventano, assieme ad alcuni militanti, è in presidio sul molo del porto lampedusano per protesta contro l’eventualità di uno sbarco dalla Sea Watch dei 42 naufraghi a bordo: «Ci dispiace, ma i porti sono chiusi, il governo ha dato una disposizione e noi qui faremo di tutto perché questa barca non tocchi terra a Lampedusa». Alle ultime Europee, la Lega ha raccolto nell’isola oltre il 45% dei consensi: «Noi abbiamo sempre aiutato i poveri disgraziati che arrivano con le barchette – dice mentre attorno le persone sistemano una bandiera della Lega e due striscioni con le scritte “SeaWatch cambia porto” e “Porti chiusi” – ma siamo contrari a chi traffica in esseri umani».

22.45 La Rete Nazionale Antifascista ha lanciato una raccolta fondi su Facebook per sostenere le spese legali che la ong Sea Watch potrebbe affrontare, dopo la decisione della capitana Carola Rackele di entrare in acque italiane. In poche ore la raccolta ha superato i 31mila euro.

22.40 – Local Team ha aggiornato la diretta da Lampedusa. Si attende lo sbarco dei migranti. Possibile trasbordo a breve, scrivono. Eccola.

La Sea Watch a Lampedusa in attesa dello sbarco: diretta video LIVE La Sea Watch al largo di Lampedusa. Si attende lo sbarco dei migranti. Possibile il trasbordo Posted by Local Team on Wednesday, June 26, 2019

21.57 – «Dopo avere lasciato la gente in mare per settimane, l’Italia non dovrebbe aggravare questo abuso perseguendo la capitana della Sea Watch per gli sforzi salvavita della nave». Lo ha detto Judith Sunderland, direttrice per l’Europa e l’Asia centrale di Human Rights Watch. «È tempo – afferma in una nota – che le istituzioni e i paesi dell’Unione europea inizino a considerare la propria responsabilità per una politica senza cuore che preferirebbe vedere la gente morire in mare o torturata in Libia piuttosto che essere portata in sicurezza in Europa». Secondo l’ong, «la politica deliberata e inumana dell’Italia di lasciare migranti e richiedenti asilo sulle navi di salvataggio mette tutti a rischio e mette in luce il più ampio

fallimento dell’Europa nel Mediterraneo centrale».

21.30 – La Sea Watch è davanti a Lampedusa, affiancata da una motovedetta della Guardia Costiera. Lo sbarco potrebbe avvenire in serata. La prefettura di Agrigento fa sapere di attendere direttive dal Viminale.

21.29 – Di Maio «non è il ministro dell’Interno, si può fare di più, ma le cifre dicono quest’anno 539 morti, un decimo di due anni fa», dice il vicepremier

Matteo Salvini a Porta a Porta, interpellato sulle parole critiche di Luigi Di Maio sulla vicenda Sea Watch. E su Carola Rackete, comandante della Sea Watch 3: «La capitana eroina della sinistra, nata bianca ricca e tedesca, faccia volontariato in Germania invece di sequestrare 42 esseri umani da 15 giorni».

20.37 La capitana della Sea Watch3 Carola Rackete ha comunicato che la nave è ancora fuori dal porto di Lampedusa: «Le autorità italiane hanno controllato i documenti della nave e i passaporti dell’equipaggio, ora stanno aspettando istruzioni dai loro superiori. Spero vivamente che possano presto fare scendere dalla nave le persone soccorse».

20.36 Il Governo italiano ha intenzione di proseguire con «iniziative formali volte a verificare l’eventuale condotta omissiva del governo olandese». La comunicazione è arriva poco prima del Consiglio dei ministri, da un vertice informale tra il ministro dell’Interno Matteo Salvini, il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi e il premier Giuseppe Conte.

20.07 – Arrivano le parole di Luigi Di Maio. La Sea Watch ha «preferito restare 14 giorni a largo delle nostre coste anziché chiedere a La Valletta, Madrid o Atene lo sbarco», scrive Di Maio. La Corte di Strasburgo «gli nega lo sbarco? Meglio, si pubblicizza ancora di più il brand. Qualcun altro nel governo (il riferimento è a Salvini, ndr) gli risponde via social? Ottimo, ci saranno in tutto il mondo una serie di finanziatori alla Soros pronti ad incrementare i loro bonifici», attacca il vicepremier grillino. «In mezzo però ci sono le persone. Comparse inconsapevoli di questo grande teatro che sono diventate le acque territoriali italiane. Se dovremo passare tutta l’estate a litigare con le Ong abbiamo già perso», aggiunge Di Maio. «Servono corridoi umanitari legali». E «più rimpatri delle migliaia di irregolari non identificati che abbiamo nel nostro Paese (altra stoccata a Salvini, ndr). Il Movimento 5 Stelle non ha né il Ministero degli Affari Esteri, né quello dell’Interno, né quello dell’Unione europea».

Siamo diventati ormai il palcoscenico del Mediterraneo. Come mai la Sea Watch neanche prova più ad avvicinarsi alle… Posted by Luigi Di Maio on Wednesday, June 26, 2019

20.05 – «Lampedusa e l’Italia hanno bisogno di turisti che pagano, non di clandestini che dobbiamo mantenere noi». Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini.

20.00 – «Io e Rossella Muroni aderiamo all’appello di Mediterranea e stasera dormiremo sul sagrato di San Pietro. Per difendere la nostra civiltà, per sostenere gli amici di Sea Watch e per chiedere il rispetto dei diritti di 42

persone che da 2 settimane sono tenuti in ostaggio dal Governo

italiano». Lo scrive su twitter Erasmo Palazzotto.

Io e @RossellaMuroni aderiamo all’appello di @RescueMed e stasera dormiremo sul sagrato di San Pietro. Per difendere la nostra civiltà, sostenere gli amici di #SeaWatch e chiedere il rispetto dei diritti di 42 persone che da 13 giorni sono tenuti in ostaggio dal Governo italiano. pic.twitter.com/odjmFjafqv — Erasmo Palazzotto (@EPalazzotto) June 26, 2019

19.19 – Il giornalista di Radio Radicale Sergio Scandura fa notare sui social che «la sanzione amministrativa prevista dal decreto sicurezza è variabile da un minimo di 10mila fino a un massimo di 50 milaeuro e che la confisca della nave scatta solo in caso di reiterazione delle violazioni contemplate dal nuovo decreto sicurezza bis». Anche «per improvvida retroattività non si ravvedono finora reiterazioni, dal momento che: 1) l’ultimo sbarco #SeaWatch a Lampedusa ha visto la restituzione della nave e (2) per lo sbarco di Gennaio a Catania perfino Zuccaro ne ha riconosciuto liceità senza nulla procedere».

#SeaWatch Memo 📌 1) la sanzione amministrativa prevista dal decreto sicurezza è variabile da un minimo di 10 mila fino a un massimo di 50 mila euro e (2) la confisca della nave scatta solo in caso di reiterazione delle violazioni contemplate dal nuovo decreto sicurezza bis. — Sergio Scandura (@scandura) June 26, 2019

La Sea Watch 3 fuori dal porto di Lampedusa, 26 giugno 2019. Ansa/Elio Desiderio

19.00 – La Guardia di Finanza è a bordo della Sea Watch 3.

🔵 Aggiornamento dalla nave: la Guardia di Finanza è ancora a bordo e si attendono istruzioni.#SeaWacht3 pic.twitter.com/DzTexpGS1v — Sea-Watch Italy (@SeaWatchItaly) June 26, 2019

18.57 – «Nell’attuale situazione si dovrebbe dare il permesso alla Sea Watch di far sbarcare le persone senza conseguenze per il capitano, l’equipaggio e

l’armatore». Lo ha detto all’ANSA Dunja Mijatovic, commissario ai diritti umani del Consiglio d’Europa. Mijatovic assicura che continuerà a «sollecitare gli altri Stati a prendere la loro parte di responsabilità in modo che l’Italia non sia lasciata sola a gestire le operazioni di ricerca e salvataggio e l’accoglienza di rifugiati, richiedenti asilo e migranti sul suo territorio».

18.50 – «Il governo è assente nelle sedi Ue in cui si discute di immigrazione, è si accendono i riflettori solo quando ci sono le navi delle Ong, mentre ne arrivano ogni giorno altre. Il governo non ha una politica dell’immigrazione e qualcuno dovrà spiegare quello che accade da un anno». Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti ai cronisti che in Senato gli hanno posto una domanda sulla lettera che ha scritto al premier Conte a proposito della Sea Watch.

18.40 – «L’ingresso della Sea Watch nelle acque territoriali italiane è l’unico esito coerente con il senso di umanità e con le norme internazionali e

nazionali sul salvataggio della vita in mare. Con il tempo ciò emergerà con chiarezza», dice Riccardo Magi, deputato radicale di +Europa. «È la fine di una farsa sadica dello Stato. Sono qui perché voglio seguire da vicino l’evolversi della situazione che mostra anche la prima applicazione del c.d. Decreto sicurezza bis: una norma profondamente incostituzionale».

18.33 – «Si è riaperta la rotta balcanica, a luglio partiranno i pattugliamenti misti con gli sloveni, ma se il flusso di migranti non dovesse arrestarsi, a mali estremi estremi rimedi», tuona ancora Salvini in conferenza stampa. «Non escludiamo la costruzione di barriere fisiche alla frontiera come fatto da altri Paesi europei».

18.16 – Il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci da Roma si rivolge alla Commissione Europea: «Non si nasconda dietro il Trattato di Dublino, prima di levare le tende faccia qualcosa», dice il governatore riferendosi alla nomina a breve del successore di Jean-Claude Juncker.

18.09 – Matteo Salvini in conferenza stampa: «Sulla Sea Watch c’è un’evidente flagranza di reato: che cosa aspetta qualcuno a emettere un ordine di arresto?», dice il ministro dell’Interno dal Viminale. «Se l’Ue fa la sorda, siamo pronti a non identificare più i migranti che arrivano in Italia, così saranno liberi di andare dove credono», aggiunge. «L’Italia ha chiesto all’Olanda di farsi carico di questa nave. L’Olanda è indegna, non è arrivata alcuna risposta».

17.40 – Video di Franco Assenza.

17.37 – «Rivedere il decreto sicurezza bis e organizzare un sistema di salvataggio e sbarco». È quanto chiede la portavoce dell’Unhcr in Italia Carlotta Sami sottolineando la necessità che «cessi la criminalizzazione delle Ong. «È grave – aggiunge Sami in un tweet – che la comandante

non abbia altra scelta che onorare il proprio senso di

responsabilità subendo conseguenze personali».

Grave che la comandante non abbia altra scelta che onorare il proprio senso di responsabilità subendo conseguenze personali. @UNHCRItalia chiede che il #decretosicurezzabis sia rivisto, che si organizzi un sistema di salvataggio e sbarco. Che cessi la criminalizzazione delle ONG. https://t.co/7z7ZSJC9Go — Carlotta Sami (@CarlottaSami) June 26, 2019

17.30 – Conferenza stampa di Matteo Salvini in diretta dal Viminale dopo i Comitati Nazionali per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica di Calabria e Puglia.

CONFERENZA STAMPA DI MATTEO SALVINI AL VIMINALE – 26.06.2019 In diretta dal Viminale dopo i Comitati Nazionali per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica di Calabria e Puglia.State con me. Posted by Matteo Salvini on Wednesday, June 26, 2019

17.25 – «Su Sea Watch ci sono naufraghi. Sarà tardi quando M5S capirà di avere sbagliato», dice a Open l’ex 5 Stelle ed ex comandante della Marina militare Gregorio De Falco.

Ore 17.24 – Cgil, siamo con Carola e i 42 migranti. «La Cgil è con la Sea Watch, con la suo comandante Carola Rackete e con i 42 migranti a bordo che stremati e bisognosi di assistenza, dopo quattordici giorni di navigazione, cercano in Italia, a Lampedusa, un porto sicuro», dice il sindacato in una nota. Non è «il momento di restare in silenzio, anzi di agire per una resistenza attiva contro una deriva razzista alla quale non vogliamo abbandonarci».

Ore 17.05 – Carola Rackete, la comandante della Sea Watch «ha agito secondo i principi costituzionali del nostro Paese. Non sta violando nessuna legge. I porti sono aperti. Ovviamente stiamo con lei, su quella nave ci sono persone stremate che hanno vissuto l’inferno libico». Lo ha detto Roberto Saviano, intervenendo al programma radiofonico In viva voce in onda su Rai Radio 1.

Ore 16.56 – Il prefetto di Agrigento, Dario Caputo, ha confermato di star «attendendo direttive da Roma» e di star monitorando l’evolversi dei fatti legati alla Sea Watch.

Ore 16.47 – La nave dovrebbe attraccare dopo le 20.30. L’unico approdo possibile, viste le dimensioni dell’imbarcazione, è il molo commerciale. Non è escluso, però, che i 42 migranti a bordo vengano prima trasferiti sulle motovedette della Capitaneria e portati a terra.

Ore 16.39 – Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ha chiesto un incontro urgente al premier Giuseppe Conte per «discutere delle politiche sul tema dell’immigrazione e della gestione dei flussi».

Ore 16.33 – In vista dello sbarco della nave della ong tedesca il ministro dell’Interno è intervenuto sul suo profilo Facebook.

Ore 16.28 – L’imbarcazione si trova davanti al porto siciliano. Sul molo sono schierati i carabinieri.

Ore 16.21 – La portavoce di Sea Watch è intervenuta a La7.

.@giorgialinardi portavoce @SeaWatchItaly a #TagadàLa7: Non possiamo rischiare un suicidio a bordo, vale molto di più di un eventuale sequestro di una nave #SeaWatch3 — Tagada La7 (@tagadala7) June 26, 2019

Ore 16.12 – Il ministero degli Esteri italiano ha riferito di «aver dato istruzioni all’Ambasciatore d’Italia all’Aja di fare, immediatamente, un passo formale presso il Governo dei Paesi Bassi».

Ore 16.10 – La posizione dell’imbarcazione. Secondo alcune fonti la nave arriverà in porto alle ore 17.

Ore 16.04 – L’annuncio via Twitter della Sea Watch.

La colpa: essere stati soccorsi da una ONG.



La punizione: friggere sul ponte di una nave per settimane.

Rifiutati e abbandonati dall'Europa.



Intanto sono più di 200 le persone sbarcate nei giorni scorsi a Lampedusa.



BASTA, siamo entrati.



Ora #FateliScendere.#SeaWatch3 pic.twitter.com/dvDfianUtu — Sea-Watch Italy (@SeaWatchItaly) June 26, 2019

La nave Sea Watch 3, con a bordo 42 migranti, sta entrando “per necessità” in acque territoriali italiane. Lo comunica la stessa Ong tedesca.

«Useremo ogni mezzo lecito per fermare una nave fuorilegge, che mette a rischio decine di immigrati per uno schifoso giochino politico. Non darò l’autorizzazione allo sbarco a nessuno». Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini nel corso di una diretta Facebook.

Intanto motovedette della Guardia costiera hanno lasciato il porto di Lampedusa e hanno intimato l’alt a Sea Watch che però non si è fermata a sta continuando a navigare. La comandante rischia una multa di 50mila euro e il sequestro dell’imbarcazione.

«Il comandante ha deciso di entrare a Lampedusa? Sappia che l’autorizzazione allo sbarco non c’è, schiero la forza pubblica, il diritto alla difesa dei nostri confini è sacra», ha continuato il vicepremier della Lega.

«Mi sono rotto le palle di vedere l’Italia trattata come un paese di serie B. Chi sbaglia paga. La nostra pazienza è finita. L’Olanda ne risponderà», ha chiarito Salvini.

L’annuncio della capitana

«Ho deciso di entrare in porto a Lampedusa. So cosa rischio ma i 42 naufraghi a bordo sono allo stremo. Li porto in salvo», ha dichiarato poco prima la comandante della Sea Watch, Carola Rackete. In 14 giorni, lamenta la ong, «nessuna soluzione politica e giuridica è stata possibile, l’Europa ci ha abbandonati. La nostra Comandante non ha scelta».

Ma il capo del Viminale controbatte: «Chi se ne frega delle regole ne risponde, lo dico anche a quella sbruffoncella della comandante della Sea Watch che fa politica sulla pelle degli immigrati pagata non si sa da chi».

Ue: «Siamo in contatto con gli Stati per ricollocare i migranti»

La Commissione europea è in contatto con vari Stati per trovare una collocazione ai migranti a bordo della Sea Watch fermi da due settimane a largo di Lampedusa. Lo ha fatto sapere un portavoce della Commissione.

«La Commissione ha ricevuto una richiesta di sostenere in maniera proattiva gli Stati membri che cercano soluzioni di ricollocamento per le persone che si trovano a bordo della Sea Watch una volta sbarcati», ha detto il portavoce.

La Ong lancia raccolta fondi per pagare assistenza legale a capitana

La capitana Carola Rackete aveva già annunciato di voler forzare il blocco, nonostante la bocciatura del ricorso presentato dalla Ong alla Corte di Strasburgo. «Sono responsabile per le 42 persone salvate in mare e che non ce la fanno più. Le loro vite sono più importanti di qualsiasi gioco politico», ha detto la 31enne.

Per sostenerla in questa azione, la Sea Watch ha lanciato una raccolta fondi per assicurare che Rackete abbia la tutela legale necessaria una volta fatta attraccare la nave a Lampedusa. «Se il nostro capitano Carola segue la legge del mare, che le chiede di portare le persone salvate sulla Sea Watch3 in un porto sicuro, potrebbe affrontare pesanti condanne in Italia. Aiuta a difendere i diritti umani, condividi questo post e fai una donazione per la sua difesa legale», scrive la Ong su Facebook.

If our captain Carola follows the law of the sea, that asks her to bring the rescued people on the #SeaWatch3 to a safe… Posted by Sea-Watch on Wednesday, June 26, 2019

Sea Watch: «I migranti sono disperati»

Dopo la decisione della Cedu, il ministro dell’Interno aveva commentato trionfale: «Anche Strasburgo ci dà ragione». I migranti, invece, sono «disperati» dopo la bocciatura del ricorso. «Si sentono abbandonati. Ci hanno detto che la vivono come una negazione, da parte dell’Europa, dei loro diritti umani», ha scritto la Sea Watch in un tweet.

🔵 Questa mattina abbiamo comunicato ai naufraghi la decisone della Corte di rigettare il ricorso.



Sono disperati. Si sentono abbandonati.



Ci hanno detto che la vivono come una negazione, da parte dell’Europa, dei loro diritti umani. pic.twitter.com/j5D9E8213V — Sea-Watch Italy (@SeaWatchItaly) June 26, 2019

Intanto in diverse città italiane, da Palermo a Torino, i cittadini stanno organizzando presidi di solidarietà per i 42 migranti fermi in mare da due settimane.

“Saremo lì ogni notte fin quando questa situazione disumana non sarà risolta”.



A Torino, il presidio di solidarietà davanti alla chiesa di San Dalmazzo per le persone a bordo di #Seawatch3.



Grazie ❤️

https://t.co/sw0ldmYXUR — Sea-Watch Italy (@SeaWatchItaly) June 26, 2019

