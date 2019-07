Il Consiglio superiore di Sanità frena sulla cannabis: i limiti delle terapie e le speranze dei pazienti

Su richiesta della ministra della Sanità Giulia Grillo, il Consiglio superiore di Sanità ha portato a termine una revisione della letteratura scientifica sui presunti effetti terapeutici della cannabis.

Il Consiglio ha concluso che per il momento i suoi presunti effetti terapeutici non sono dimostrati, auspicando nuovi studi. Più che una bocciatura quindi, il Css auspica maggiori sperimentazioni, con dosaggi noti e uguali a seconda delle varie modalità di impiego, cosa che oggi manca, rendendo difficile ottenere risultati certi.

La ministra Grillo rassicura infatti i pazienti del fatto che le terapie non verranno interrotte:

«Voglio tranquillizzare i pazienti in trattamento e le associazioni che tutelano i soggetti in terapia del dolore, il parere non contiene prescrizioni negative, pertanto non sarà bloccato l’utilizzo terapeutico della cannabis e continuerà a essere assicurato ai sensi della normativa vigente».



«Valuterò con le direzioni tecniche e i soggetti interessati l’opportunità di recepire quanto indicato nel parere dal Css sulla necessità di avviare una sperimentazione clinica a maggior tutela dei malati».