Offerta per il Gruppo Panini: il re delle figurine potrebbe andare agli americani

La storica azienda Panini di Modena potrebbe diventare americana. Dopo l’interesse mostrato da un gruppo cinese, adesso ci provano alcuni investitori statunitensi che hanno avviato i contatti con la dirigenza del Gruppo per valutare un’offerta d’acquisto.

L’azienda, della famiglia bolognese Baroni, è attualmente amministrata dall’italo-argentino Aldo Hugo Sallustro. Secondo la Gazzetta di Modena, gli acquirenti americani vorrebbero prelevare le loro quote e starebbero valutando un’offerta importante.

Una pioggia di applausi per le nostre azzurre, ci avete fatto vivere un sogno con il vostro coraggio e la vostra tenacia! Non è stata una sconfitta ma qualcosa di più significativo: un trampolino di lancio per il calcio femminile. Grazie!👏#FIFAWWC #DareToShine #RagazzeMondiali pic.twitter.com/9GsB756LU8