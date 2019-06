Paperinik compie 50 anni: in arrivo una nuova collana

Lo scorso 9 giugno Paperino ha compiuto 85 anni. Era il 1934 quando il papero più famoso del mondo dei fumetti faceva il suo esordio in Silly Simphony, una serie di fumetti e cartoni animati.

La sua storia d’esordio era stata The Wise Little Hen, arrivata in Italia come La Gallinella Saggia. Ma l’8 giugno del 1969, sulla scia di Donad Duck dei fumetti, prende vita il suo alterego: Paperinik, che proprio lo scorso 8 giugno ha compiuto cinquant’anni.

L’eroe che veglia su Paperopoli continua a essere uno dei personaggi più amati dei fumetti. Paperinik appare in due versioni: una nella serie tradizionale dei fumetti di Topolino, con un taglio comico e umoristico.

Diversa invece la sua storia in Pk, dove Paperinik ha uno stile più adulto: un fumetto che negli Stati Uniti è stato pubblicato come Duck Avenger.

Panini Comics ha annunciato che nella prossima edizione di Lucca Comics & Games sarà presentato il primo numero di una nuova collana dedicata a Paperinik. Sarà Roberto Gagnor a curare la prima storia della nuova collana. Non è ancora chiaro invece chi sarà il disegnatore.

L’annuncio arriva in concomitanza con l’inizio di un nuovo ciclo di miniserie su Topolino scritte da Marco Gerasio e disegnate da Lorenzo Pastrovicchio.

Leggi anche: