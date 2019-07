Tutti con Mihajlovic. Da Mancini ai club di Serie A: i messaggi di solidarietà per Sinisa

Il tecnico del Bologna ha chiesto il sostegno di tutti, durante la conferenza stampa in cui ha annunciato di avere la leucemia. «E’ una forma attaccabile, si può guarire. E io la batterò. Ma ho bisogno dell’aiuto di tutti quelli che mi vogliono bene», ha detto davanti ai giornalisti Sinisa Mihajlovic. E le reazioni, anche pubbliche attraverso i social network, non si sono fatte attendere.

Già questa mattina uno dei suoi più cari amici, Roberto Mancini, gli aveva fatto il suo in bocca al lupo su Instagram: «Sei troppo forte @mrmihajlovic, questo ti fa un baffo e poi dobbiamo giocare a padel».

Sia l’Inter, dove Mihajlovic ha giocato e dove è stato anche il vice di Mancini che il Torino, dove è stato tecnico, hanno espresso subito solidarietà via twitter.

Forza Sinisa, l’Inter è al tuo fianco in questa battaglia 💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻#FCIM — Inter (@Inter) 13 luglio 2019

Forza Sinisa!

Il popolo granata è tutto con te. Ti pensiamo con affetto, in bocca al lupo!



Urbano Cairo#SFT #Mihajlovic pic.twitter.com/TmoOnJHNCh — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) 13 luglio 2019

A seguire anche le prime squadre in cui aveva giocato in Italia, come Lazio, Sampdoria e Roma si sono espresse. Voluto a tutti i costi da Vujadin Boskov, il giocatore serbo era infatti arrivato nella Capitale nel 1992 dopo aver giocato nella Stella Rossa di Belgrado. Solidarietà anche dagli ex compagni della Lazio, la società con cui ha vinto lo scudetto nel 2000.

Insieme abbiamo vinto tanto.

Siamo con te anche in questa battaglia.#ForzaSinisa! pic.twitter.com/wXVeZDLjoN — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) 13 luglio 2019

Dopo pioggia viene sole. #ForzaSinisa, lotta e vinci come sempre, come sai fare tu. La #Sampdoria e i sampdoriani sono con te. ❤ pic.twitter.com/AXlbV3sL5w — U.C. Sampdoria (@sampdoria) 13 luglio 2019

“Gli uomini vincenti trovano sempre una strada”. Forza Sinisa, vincerai anche questa battaglia 💪🏻

Forza Sinisa, you shall also overcome this challenge 💪🏻 — AC Milan (@acmilan) 13 luglio 2019

“Il coraggio non può essere contraffatto. È una virtù che sfugge all’ipocrisia”. Avversario sul campo, avversario in panchina. Ma prima di tutto un autentico grande uomo. #ForzaSinisahttps://t.co/uBgaEsIIp6 pic.twitter.com/8zaINMRWYj — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) 13 luglio 2019

Ma sono state anche le società di cui non ha mai fatto parte, a commentare. «Per vincere le battaglie bisogna saper combattere. E tu lo sai fare!!» ha scritto ad esempio il Sassuolo. Numerosi messaggi sono arrivati anche da giornalisti e commentatori sportivi. Gene Gnocchi ha usato l’ironia anche questa volta:

La leucemia ha incontrato Sinisa. Adesso sono cazzi della leucemia #ForzaSinisa #MIHAJLOVIC #Sinisa — Gene Gnocchi (@GnocchiGene) 13 luglio 2019

Il sindaco di Bologna Virginio Merola, dopo l’annuncio della malattia del ‘suo’ tecnico, ha scritto: «Di fronte al coraggio e all’umanità di Mihajlovic vorrei dire solo poche parole, certo di interpretare anche il sentimento della città: avanti Sinisa! Bologna ti vuole bene». Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha twittato: «Forza guerriero serbo».

Forza guerriero serbo!

Onestà, lealtà, sacrificio, onore: vinci anche questa battaglia.#Mihajlovic pic.twitter.com/U5SuLPDJJH — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 13 luglio 2019