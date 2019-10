Mihajlovic commuove il Dall’Ara: «Sono sicuro che vincerò» – Il video

Il tecnico del Bologna ha inviato un videomessaggio in occasione del match Bologna-Real Madrid Legends per i 110 anni del club

È arrivato a sorpresa per i tifosi del Bologna dai maxi schermi dello stadio Dall’Ara, prima del calcio d’inizio di Bologna-Real Madrid Legends, il saluto del mister Sinisa Mihajlovic. «Aspettate un attimo – ha premesso il tecnico del Bologna – avrei voluto essere anch’io con voi, ma avevo voglia di stare con la mia famiglia a Roma, mi capirete».

Foto Ansa | Sinisa Mihajlovic

Fra la commozione e gli applausi del pubblico accorso ad assistere al match organizzato in occasione della festa dei 110 anni del Bologna, Mihaylovic, che nello scorso luglio ha annunciato di essere malato di leucemia, ha continuato: «Sono sicuro che sta andando bene e sono sicuro che vincerò, anche grazie a voi e alla mia famiglia».

«Volevo ringraziare tutti – ha aggiunto il mister – i tifosi la società, per tutto quello che avete fatto per me, che mi siete stati vicini e mi avete dato tanta forza in questo momento particolare, in cui sto lottando contro questa malattia.»

«Voglio salutare anche il Real Madrid – ha concluso l’allenatore – che ha accettato di partecipare a questa festa dei 110 anni e i miei fratelli Karembeu e Seedorf: vi voglio bene, ragazzi. Oh, Marco (Di Vaio, ndr) non fate ca…e, eh: bisogna vincere».

