Sinisa Mihajlovic, la battaglia contro la malattia inizia subito: anticipa l’ingresso in ospedale

Sinisa Mihajlovic, l’allenatore del Bologna, che lo scorso 13 luglio ha annunciato di essere ammalato di leucemia, ha anticipa a oggi 15 luglio il suo ingresso in ospedale. Durante la conferenza stampa dello scorso venerdì il tecnico aveva detto: «Non vedo l’ora di entrare in ospedale. Prima comincio le cure, prima finisco».

D’accordo con lo staff medico del Bologna e del reparto di ematologia dell’Istituto Seragnoli del Policlinico Sant’Orsola, Mihajlovic ha anticipato il suo ingresso in ospedale, previsto originariamente per domani. A renderlo noto è il Bologna Calcio. «All’attacco, fin dal primo momento – scrive il club rossoblu – come aveva promesso. E noi con lui. Forza Sinisa».

Durante la conferenza stampa in cui aveva annunciato la sua malattia l’ex calciatore era apparso provato e commosso, ma non aveva esitato anche a rivolgere un appello al controllo e alla prevenzione con il fine di poter affrontare le malattie in tempo e con le cure adeguate. «Io mi alleno tutti i giorni – ha detto – fino a poche settimane fa non avrei mai pensato di potermi ammalare. Non avevo nessun sintomo».

Aveva inoltre dichiarato: «Quando l’ho scoperto ho avuto bisogno di due giorni per riprendermi. Vincerò questa battaglia per me, per mia moglie, i miei figli, per chi mi vuole bene». Il direttore sportivo del Bologna, Walter Sabatini, aveva aperto la conferenza stampa dicendo che l’allenatore «sconfiggerà la malattia» e confermando che continuerà ad allenare la squadra.

Tutto il mondo dello sport, e non solo, si era stretto attorno all’allenatore. Hanno voluto far sentire la loro vicinanza umana dall’allenatore della nazionale Roberto Mancini, ai club dell’Inter, delle Lazio e della Sampdoria in cui Mihajlivic ha militato da calciatore, quelli del Torino e della Fiorentina di cui è stato tecnico, ma anche il comico Gene Gnocchi e, trasversalmente, i politici Matteo Renzi e Matteo Salvini.

