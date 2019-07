Milano, aumentano i prezzi dei trasporti. Sala: «Assicureremo un ambiente più pulito ai nostri figli»

A Milano entra in vigore il nuovo sistema tariffario dei trasporti e per l’occasione il sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala, ha deciso di scrivere ai suoi concittadini: «Mi rivolgo a tutti voi in occasione dell’introduzione del nuovo Sistema Tariffario Integrato dei mezzi pubblici».

Il nuovo sistema vede tra i maggiori e più discussi cambiamenti l’aumento del biglietto ordinario da 1,5 a 2 euro. «Si tratta di una grande novità – scrive il sindaco che ha inviato una mail ai cittadini. – In questi anni non ho mai smesso di affermare che i trasporti sono una delle architravi su cui dobbiamo costruire il futuro della nostra città. Mezzi pubblici il più possibile efficienti e puntuali sono la condizione per avere una Milano capace di crescere, di rispettare i suoi impegni, di assicurare un ambiente più pulito a noi e ai nostri figli».

Un solo biglietto

«Per la prima volta con lo stesso biglietto potranno muoversi 4,2 milioni di abitanti di Milano e di altri 212 comuni lombardi – sottolinea il sindaco -. Non solo. L’abbonamento annuale non cambierà di prezzo e abbiamo prodotto un articolato sistema di vantaggi riservati agli under 30 anni, a chi è più disagiato, a chi ha superato i 65 anni di età, e alle famiglie. E inoltre tutti i bambini e i ragazzi sotto i 14 anni avranno uno speciale abbonamento che consentirà di viaggiare sempre gratis su tutti i mezzi pubblici del nostro sistema».

L’aumento dei prezzi del biglietto ordinario

Il nuovo sistema tariffario ha attirato non poche critiche. Soprattutto in merito all’aumento del prezzo del biglietto ordinario che ha visto un incremento di 50 centesimi, passando da 1,50 a 2 euro. «Ma, direte, e l’aumento del biglietto? … Permettetemi però di aggiungere che con 2 euro da oggi si può viaggiare per 90’ su tutti i mezzi non solo a Milano ma anche in altri 21 Comuni intorno alla nostra città, potendo timbrare più volte in metropolitana».

L’ambiente

Sala fa appello anche al senso civico e invoca l’utilizzo dei mezzi pubblici per salvare l’ambiente: «Da oggi quindi abbiamo a disposizione uno dei più potenti mezzi per migliorare nei fatti il clima e l’aria che respiriamo nella nostra città. Più useremo tutti i mezzi pubblici, più risparmieremo, meno inquineremo e meno auto entreranno in città ogni giorno».

